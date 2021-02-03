抖音腾讯闹翻互告 牵动中国反垄断大环境？

字节跳动旗下短视频APP--抖音向北京知识产权法院正式提交诉状，起诉腾讯垄断。抖音称，腾讯通过微信和QQ限制用户分享来自抖音的内容，构成了《反垄断法》所禁止的“滥用市场支配地位，排除、限制竞争的垄断行为”。腾讯则称字节跳动公司的相关指控”纯属失实“系”恶意诬陷“。腾讯继续指控抖音诬陷并提告。路透社引述中国业内人士说，2021年反垄断执法将继续强化，腾讯、美团等平台企业或“在劫难逃”。

广告 继续浏览后续

据路透社报道说，抖音起诉腾讯垄断，要求判令停止封禁并赔偿9,000万元。据抖音在诉状中称，即时通信类应用已经成为互联网用户规模最大、普及率和使用率最高的基础应用。微信、QQ月活跃用户数分别超过12亿和6亿，加上其即时沟通分享功能及网络效应，决定了用户几乎不可能集体迁移。

此外，目前市场上没有其他经营者，能够提供与微信和QQ具有对等功能的服务。这意味着腾讯“具有市场支配地位”。据抖音认为，腾讯封禁抖音的行为是滥用市场支配地位的表征。封禁不仅损害了用户权益，破坏了抖音产品和服务的正常运营，还排除、限制了市场竞争。

去年末，市场监管总局最新对阿里巴巴涉嫌垄断展开立案调查，吹响互联网反垄断执法号角。业内人士预计，2021年反垄断执法将继续强化，腾讯、美团等平台企业或“在劫难逃”。

不过，抖音在此时点起诉腾讯，不仅与当前反垄断形势密切相关，或亦与其最大竞争对手--快手上市有关。据路孚特IFR，腾讯控股支持的快手计划筹资62亿美元，将创下香港两年多来规模最大的IPO。

路透社说，腾讯称字节跳动公司的相关指控”纯属失实“系”恶意诬陷“，将继续提起诉讼。

腾讯称暂未收到关于抖音起诉的相关材料。腾讯称字节跳动公司的相关指控”纯属失实“系”恶意诬陷“，将继续提起诉讼。

腾讯称字节跳动旗下多款产品，包括抖音通过各种不正当竞争方式违规获取微信用户个人信息，破坏平台规则。据腾讯称字节跳动及相关公司还存在诸多侵害平台生态和用户权益的违法违规行为，将继续提起诉讼。