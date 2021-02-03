拜登与习近平仍然无通话 指明争暗斗

苹果日报今天引述报道称，拜登（Joe Biden）就任美国总统后陆续和外国元首对话，但迟迟未与中国国家主席习近平联络，双方明争暗斗之势似乎未有休止。至昨天，美国白宫发言人仍说，目前我无法预测拜登何时会打电话（给习近平）。

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据苹果日报今天说，拜登“叹慢板”未与习近平通话，白宫：盟友及合作伙伴优先。消息说，外界关注未来中美两国关系的发展。

据白宫发言人柏莎琪（Jen Psaki）美国时间周二被问及拜登何时会与习近平通话时，仅回应：“美国与中国的关系是战略性的。我们正努力确保透过有力的立场来处理这个关系，这包括了与我们的盟友跟伙伴的接触。（拜登）在就职10天之内已经（跟各国领导人）通了多通电话，这些通话将会持续。同时也将与国会当中的民主党人和共和党人接触，来讨论未来方向。目前我无法预测何时会打电话（给习近平）。”对被问及中国是否主动想和拜登通话时，柏莎琪仅表示：“当然，我们和中国的关系是多层次的，我们会一起讨论气候问题、经济问题和全球安全问题。”

该报道说，就中美关系上，国务院发言人普莱斯（Ned Price）亦表示，美国目前把盟友列为优先合作对象。他说：“所以，首先我们要确保和盟友及其他伙伴国能步调一致，接着才会在各个领域中与中国交流。”对于中国中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪昨日敦促美方，停止干涉中国主权与领土完整的议题。普莱斯表示：“我们的回应就是呼吁北京停止在军事、外交与经济上施压台湾，并改与台湾民选领导阶层进行有意义对话。”

普莱斯表示，美国与中国正处严肃竞争状态，“战略竞争”是美国看待中美关系的角度；美方知道中国正进行多项会伤害美国劳工的作为、北京正削弱美国科技优势、威胁美国与盟国的关系及在国际组织内增影响力，且其严重侵犯人权行径足以震撼人类良知。普莱斯强调，美方会对中国侵略、胁迫作为作出反制，也会致力维护自身军力优势、捍衞民主价值、投资尖端技术，并恢复与重要安全伙伴的关系。

美国国防部副部长提名人希克斯（Kathleen Hicks）出席联邦参议院军事委员会提名听证会期间，被质询美国对台的立场。希克斯指，总统拜登已经表明，且美国国会也有40年的跨党派坚定支持。美方会实现台湾关系法要求与六项保证，并依循中美三公报。行动方面，希克斯表示，一是美国本身的威吓能力。参众两院甫通过的国防授权法（NDAA）中提出的“太平洋威慑倡议”（Pacific Deterrence Initiative），给予美国建立威吓力的机会；在台湾方面，美国需要与台湾紧密合作，确保台湾能够维持自我防衞。

据苹果日报说，除了美国官员的表态，德国《经济周刊》（Wirtschaftswoche）引述外交圈人士报道，为抗议新疆维吾尔少数民族受到压迫，美国新任总统拜登的顾问正试图游说欧洲各国，一起抵制明年2月在北京举行的冬季奥运会；美国政府并打算制定法案，禁止美国公民参加北京冬奥。不过，欧洲到目前为止反应冷淡，原因之一是巴黎将在2024年举办夏季奥运会，欧洲各国担心如果抵制北京冬奥，中国为了反制也会抵制巴黎奥运。