“断崖式降级”：海航评级从AA遭打至BB 此前皆哥俩好？

进入破产重整程序的中国海航集团，终究迎来了中国评级机构的“断崖式降级”。上海新世纪周三公告称，决定将海航集团的主体信用等级由AA调降至BB，展望调整为负面；另有四只存续期债券债项等级亦从AA调降至BB。中国信用债市场曾出现过多起债券违约后评级被火速调低的案例，投资者称其为“断崖式降级”，并诟病评级公司缺乏预警能力。

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据路透社今天报道说，“断崖式降级”终至，中诚信国际、上海新世纪将海航评级从AA打至BB。评级公司中诚信国际亦在周二晚间发布公告，将海航集团旗下海航控股主体及五只债券的评级从AA降至BB。海航集团上周五宣告正式进入破产重整程序，旗下多家上市公司亦同步公告被申请破产事宜。上海新世纪和中诚信随后分别发布公告，将海航控股、海航航空有限公司等主体及债项评级下调至AA或AA-。

路透社说，中国信用债市场曾出现过多起债券违约后评级被火速调低的案例，投资者称其为“断崖式降级”，并诟病评级公司缺乏预警能力。

据路透社不完全统计，海航系旗下公司发行的尚在存续期的债券规模为382.89亿元人民币。多期在上海和深圳证券交易所上市的相关公司债交易方式，已由此前投资者参与度较高的竞价，改为范围明显减小的固定收益证券综合电子平台和协议大宗交易方式。