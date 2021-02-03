美关注中国10万吨级核航母004暂停研发

美国国会研究服务部近日发表年度军事报告称，解放军正制造新航母003，排水量达到10万吨，另尝试制造10万吨核动力电磁航母004，但因经济原因，目前已暂停研发004。报告指，中国造舰速度令人担忧和震惊，解放军目前拥有约350艘军舰和潜艇，美国海军约有293艘。

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据东网今天报道说，美报告称中国10万吨级核航母004因经济问题暂停研发。据美国军事报告以《中国海军现代化：对美国海军能力的影响》为题，称中国海军已被视为对美国海军实现和维持对西太平洋控制能力的重大挑战，是全球最大舰队，具备区域拒止能力等。另报告将山东号首艘国产航母编号由“001A”改为“002”。

据该报告表示，中国已在南海和西太平洋获得优势，美国海军需要通过研发技术，改变舰队结构、提高战备能力和研发新技术武器来应对中国海军。解放军正研发高超音速滑翔体反舰导弹，比反舰弹道导弹“东风21D”和“东风26”更难被拦截。除航母外，报告指解放军正发展076型两栖攻击舰，可能装备弹射器。

东网的报道说，惟此报告强调中国海军目前仍有局限性和弱点，包括反潜能力不足、远程情报获取能力有限、联合作战能力不足、人员素质不足、缺乏实战经验和行动经验等，而中国正克服这些缺点。