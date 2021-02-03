美国航母南海受模拟攻击？美媒称金门或东沙岛如遭攻击或成拜登的“中国噩梦”

据香港经济日报今天说，拜登（Joe Biden）上任美国总统后，中美关系至今未有实质改善，日前更传出中国军机在南海模拟攻击美国航母。纽约时报专栏作家纪思道以中国或是拜登“噩梦”为主题撰文，指不应低估中国大陆对台动武的可能、机会率更达数十年来最高，美国应避免一场真正的战争。

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据香港经济日报报道称，拜登的“中国噩梦”：台湾变新古巴危机。该报道说，纽约时报专栏作家纪思道（Nicholas D. Kristof）以中国或是拜登“噩梦”为主题撰文，指不应低估中国大陆对台动武的可能、机会率更达数十年来最高，美国应避免一场真正的战争。纪思道这篇文章题为“中国可能会是拜登的噩梦（Biden’s Nightmare May Be China）”，文中提及美中若发动军事战争，“起火点”将会在台湾管辖地带。

该文章指出，台湾的东沙群岛或金门列岛距离中国大陆最近，中方可能会入侵其中一个岛屿，届时，中方向台湾施压的可能作法会是派潜水艇切断台湾的海底电缆、阻止石油输入台湾，或下令网攻破坏台湾银行系统。

据该报道说，尽管过往专家多不相信中国会侵袭台湾，且美中不太可能发动战争，但纪思道根据称自己观察美中关系近40年的经验来看，中国大陆对台动武的机会率，已达到数十年来新高，美国极可能面临“新古巴危机”。所谓“古巴危机”是指冷战时代的1962年，美国、苏联与古巴之间爆发严重政治、军事危机；其起因是美国1959年在意大利和土耳其部署了中程弹道导弹后，苏联为了扳回一城，而在古巴部署导弹，事件除把美国推入美苏大战。

纽约时报专栏作家纪思道（Nicholas D. Kristof）以中国或是拜登“噩梦”为主题撰文，指不应低估中国大陆对台动武的可能、机会率更达数十年来最高，美国应避免一场真正的战争。纪思道认为，冲突升高的部分原因，在于习近平评估美国正在衰落，更有自信面对风险。纪直言，美国因此要更加努力地防止亚洲发生真枪实弹的国际战争。

同时，纪思道又引述华府智库“战略暨国际研究中心”（CSIS）的中国权力专案主任葛来仪（Bonnie Glaser）说法，“我认为美、中不太可能产生军事对抗，但也不排除这个可能”。纪思道认同这种评估，正如此前没人料到，中印边界会发生那样的争端。“如果他（中方）对台湾也是这样，并引发与美国的战争，那就只有求老天保佑我们（美国）了”。文章又指，美国新任国务卿布林肯（Antony Blinken） 此前称会延续特朗普（Donald Trump）政府的对中国强硬政策，并与盟友合作，让对中政策变得更有效；不过，美国国内的共和党人则认为，拜登政府的软肋便是对中国政策不够强硬。

据该报道说，就纪思道看来，不同党派的对中政策都持强硬态度，几乎不给外交留一丝空间，这加深他对中美全速对撞的忧虑。因此，纪思道建议，美方尽管要批评中国，但也不应妖魔化中国、避免冒犯整个国家。此外，他认为拜登应对习近平时，也要同时降低战争风险，例如美方可批评中国的新疆政策，但不要抵制北京2022冬运会。纪思道又指，美方可加强与台湾的联系，但不无端挑衅；又例如，就算派遣陆军特种部队抵台，与台湾军队一同训练，惟也不必高调发布训练影片。