美国芯片有禁令 台湾乘机卖最多

中国因应美国科技制裁扩大，去年扩大电脑芯片及机械的进口。日本、韩国及台湾对中国加大芯片及机械出口，中国跃为全球最大芯片设备进口国。报道说台湾成大赢家。

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据雅虎经济新闻今天引述消息报道说，中国去年扩大芯片及相关设备进口，台湾成大赢家。

该报道引述《彭博通讯社》消息，中国因应美国科技制裁扩大，去年扩大电脑芯片及机械的进口。 该报道指，中国去年从日本、韩国及台湾等地进口近320亿美元电脑芯片设备，按年升两成，使中国去年成为全球最大芯片设备进口国，其中中芯增购生产晶圆及芯片设备。

报道说，此外，华为等中国企业备存芯片应对美国制裁，亦使去年中国电脑芯片进口总值升14%至3,800亿美元，占去年进口货物总值18%。除制裁原因，亦因中国为全球手机及个人电脑等电子产品的组装地，去年全球因疫情导致相关产品需求急升亦带动相关芯片进口。

据报道指，台湾成为全球芯片需求的其中一个大赢家，台积电等企业订单急增，使台湾经济增长30年来首度超越内地。芯片需求急增亦导致全球汽车用芯片短缺，部分车厂被迫停工。 美国半导体行业组织Semiconductor Industry Association早前预计全球芯片今年销售增长8.4%，台积电、英特尔及三星等企业将持续受惠，中国企业亦将从东京威力科创及荷兰ASML购买设备以生产芯片。