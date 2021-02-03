美媒指缅甸军方押注中国 拜登一味谴责但无用

缅甸军方高层发动政变，扣押总统温敬敏、国务资政昂山素姬，引起国际关注。港媒引述美媒分析，尽管昂山素姬的民主形象受挫，她仍是美国的重要盟友。事件表明随着中国实力增强，美国不再具有在该地区制定规范性议程的道德权威，或经济政治手段。拜登一味口头谴责没有发挥作用，须思考如何阻其倒向中国。

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就缅甸政变，香港经济日报今天引述美媒指：军方押注中国，拜登一味谴责但无用。报道说，美媒指拜登的口头谴责对缅甸政变的发展没有帮助。

该报道引述彭博社指出，缅甸国国防军总司令敏昂莱因对罗兴亚人的镇压，面临种族灭绝指控并遭到美国和英国制裁。与此同时，北京向他表示尊重，中国外交部长王毅上个月会晤这位64岁的将军时，称赞两国的“胞波”情谊，并形容缅军以民族振兴为己任。而美国对抗中国崛起的战略关键是，集结亚洲国家的支持。

白宫威胁说，如果军方不改弦更张，美国将采取行动；民主党参议员、将上任的参议院外交关系委员会主席Bob Menendez呼吁对缅甸军方领导人实行“严格的经济制裁”。但拜登在制定应对措施时面临两难境地，即如何在不伤害广大人民的情况下，惩罚缅甸的军方将领。

相比之下，中国反应平淡。外交部发言人汪文斌称缅甸是“友好邻邦”，并敦促各方在宪法和法律框架下妥善处理分歧，维护政治和社会稳定。另外，中国仍会谨慎行事，避免做任何可能会疏远昂山素姬支持者的事情。王毅上个月访问期间会见了昂山素姬，并谈到了两国如何加强协调合作。

该报道说，截至去年年底，中国是缅甸的第二大投资国，仅次于新加坡，获批金额为215亿美元。中国占缅甸贸易总额的约三分之一，是美国的10倍以上。

据华尔街日报指出，多个西方国家均作出谴责，呼吁当局透过对话、民主程序解决争端，要求立即释放昂山素姬等人，美国更表示考虑重启制裁。相较其他国家的声明，中国仅表示希望缅甸各方维持政治及社会稳定，华府智库认为，中国是在借此与缅甸军方维持良好关系，以便日后发展外交关系。

拜登政府威胁再次经济制裁缅甸的举措，恐伤害缅甸人民，甚至将缅甸进一步推向中国，西方国家的不负责任，会让缅甸认为中国是更可靠的伙伴。

据该报道说，美国政府在亚洲的首要外交政策应该是限制中国控制像缅甸这样的独立国家，尤其是印太地区具战略地位的国家；如果美国任由缅甸投向中国怀抱，美国对缅甸的影响力势必会降低，华府在回应军方政变时，必须要考虑亚洲战略布局，而不是单纯的道德谴责。