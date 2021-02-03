菅义伟与加拿大总理举行电话会谈

菅义伟首相3日上午，与加拿大的特鲁多总理进行了电话会谈，两人表示将在强化国际秩序方面紧密合作，也确认了在对应新型冠状病毒的和气候变动问题上的合作。

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两首脑还将挑战“法律统治”的中国作为背景，决心为实现自由和开放的印度太平洋加强合作，同时两首脑也就朝鲜的海上倒货对策交换了意见。

对于朝鲜绑架日本人问题，菅义伟首相请求特鲁多总理为解决这个问题给予支持和合作。对此特鲁多总理表示支持。

日加两国首脑的电话会谈从午前9时开始进行了25分钟。

日本首相菅义伟1月28日凌晨与美国总统拜登举行首次电话会谈。双方确认将强化日美同盟，为实现“自由开放的印度太平洋”开展密切合作。

而拜登上任以后首先于1月22日与特鲁多总理举行了会谈，日本是拜登上任以后第二个举行首脑会谈的国家。

两首脑的上次会谈是在去年的9月30日上午举行的，当时菅义伟刚刚担任首相不就，特鲁多对菅义伟就任首相表示祝贺，双方就为实现日本前首相安倍晋三倡导的“自由开放的印度太平洋”构想而继续合作达成共识。此外还商定在应对新冠疫情上通力合作。

双方还就东海和南海局势交换了意见。菅义伟表示：“愿与特鲁多总理建立良好关系，领导地区和国际社会的和平与稳定。”