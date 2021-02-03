据据彭博新闻说，蚂蚁集团与中国监管机构就改革达成协议，将转型成为一家金融控股公司。

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据路透社今天报道称，蚂蚁集团与中国监管机构就改革达成协议。

根据彭博订阅用户周三分享的报导截图，该计划要求蚂蚁集团将所有业务纳入这家控股公司，包括其在区块链及食品外卖等领域的技术产品。

稍早，华尔街日报报道说，阿里巴巴集团控股有限公司首席执行官张勇(Daniel Zhang)周二表示，面对中国监管部门的反垄断调查，阿里巴巴已成立专项工作小组，开展业务自查。目前监管整改风险正笼罩这家由马云(Jack Ma)创建的中国电子商务巨头。

在阿里巴巴公布第三季度财报后，张勇在投资者电话会议上重申，阿里巴巴将继续和监管当局就合规要求进行积极合作与沟通。他以和解的语气强调阿里巴巴在中国经济中的重要作用，他表示，作为一家与中国经济发展息息相关的网络平台，阿里巴巴将承担应尽的社会责任。阿里巴巴运营两个颇受欢迎的电商平台。

该报道说，去年10月份，马云在一次讲话中批评中国国家主席习近平整顿金融风险的行动，并指责监管机构扼杀创新，随后，阿里巴巴及其金融科技关联公司蚂蚁集团(Ant Group Co.)受到审查。马云的言论导致习近平亲自叫停了备受期待的蚂蚁集团IPO。

去年12月，中国最高市场监管机构对阿里巴巴发起了反垄断调查，指责阿里巴巴利用其主导地位向商家施压，要求商家只能在阿里平台独家销售。同月，监管机构还对阿里巴巴和另外两家大型电商平台处以罚款，理由是产品定价误导消费者。