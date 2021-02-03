香港民主党创始人李柱铭获诺贝尔和平奖提名

香港民主派大老、民主党创党人李柱铭获得诺贝尔和平奖提名。提名人挪威议会两名议员玛蒂尔德·泰布林·吉德（Mathilde Tybring-Gjedde）和彼得·弗罗里奇（Peter Frolich）在声明表示，希望这项提名激励香港民主运动，同时推动世界各地的自由事业。

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据美国之音今天报道说，李柱铭获诺贝尔和平奖提名，挪威议员：他激励了香港民主运动。李柱铭律师是香港民主运动的一员老将。数十年来，他为香港人民争取更多的自由权利不停地奔波。李柱铭是香港民主党的创始人，并长期担任香港立法会议员。他也是香港资深大律师。

香港资深民主活动人士李柱铭获得诺贝尔和平奖提名。消息引据香港媒体香港自由新闻周二（2月2日）的报道，这项提名是由挪威议会两名议员周一（2月1日）提出的。据挪威保守党议员玛蒂尔德·泰布林·吉德（Mathilde Tybring-Gjedde）和彼得·弗罗里奇（Peter Frolich）在一份声明中表示，希望这项提名将“成为对香港民主运动的一个激励，同时也能够推动世界各地的自由事业”。

据玛蒂尔德·泰布林·吉德在声明中说：“40多年来，李柱铭通过一切可能的渠道为香港人民争取自由与安全。”“他把自己的一生都献给了这个事业。”弗罗里奇议员说：“作为一个政治家和立法会议员，李柱铭在香港回归中国前后为香港得到一个民主宪法而竭尽全力。”“即使面对来自中国大陆的巨大压力，他仍然通过和平方式为建立民主机构、为落实普选和自由选举、为（港人的）政治和公民权利而努力。”弗罗里奇说：“（他）对香港及其他地区所有寻求民主发展和政治过渡的人们来说，都是一种鼓舞。”

该报道说，今年82岁的李柱铭在去年4月因参加没有得到官方许可的集会而被捕。他在被捕时表示，自己对此并不后悔，对与年轻人一起走在民主道路上而感到自豪。

美国之音说，诺贝尔奖委员会每年12月10日颁发诺贝尔和平奖。从1901年以来，该委员会已经向107名个人和28个组织颁发过和平奖。