27岁中资二代掌83年历史《星岛》香港染红传媒比例增至44%

在欧洲和北美均有发行报章的星岛新闻集团，其主席何柱国大幅出售股权予主要经营中国房地产的佳兆业集团主席郭英成的女儿郭晓亭，令郭晓亭以拥有28%股权成为单一最大股东，而何柱国的持股量则降至3.37%。一般预料，星岛「染红」不会影响现有的亲中或亲建制编采方针，但会令香港主流传媒由中方或中资控制的比例增至44%。

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根据香港交易所的股权披露资料，身兼中国政协常委的星岛集团主席何柱国已于上月28日在场外以每股1.5港元(下同)售出2.46亿股，较停牌前0.91元溢价64.8%，套现3.7亿元，令他的持股量由31.37%降至3.37%；另外，接手集团28%股权的，是年仅27岁的佳兆业集团主席兼执行董事郭英成女儿郭晓亭，成为最大单一股东，正在停牌的星岛暂未就股权变动发出通告。有关变动刺激佳兆业集团在港股价，一度上升1.9%至3.75元。

星岛在2019年11月公布正洽商卖盘，并于去年7月以每股1.5元配售星岛1.5亿股，即17.07%股权，套现2.25亿元。昨日股权披露后，何柱国接受《苹果日报》访问时，否认卖盘是为了参选特首，但对会否另起炉灶办报，则未有正面回应。

至于成为星岛最大单一股东的郭晓亭，所属的佳兆业集团是中国大型综合性投资集团，2009年在港上市，位列“2020中国上市房企20强”，故此星岛股权易手，成为英文《南华早报》和有线电视后，另一媒体被中资收购。

自中国国家主席习近平掌权后，北京已不满足于透过亲建制港人影响或控制传媒，改由中资入股，按本台计算，香港现时有23家主流传媒，中资入股令星岛「染红」后，由中方或中资控制的主流传媒有10家，因为该集团旗下的报章便有三家，分别是《星岛日报》、英文《虎报》和免费的《头条日报》。不过，由于何柱国入主星岛后，立场已由亲台湾变成亲中和亲建制，而其新闻主管人员亦已获颁港府勋章，故此主况传媒中亲中和亲建制媒体占主流传媒的比率仍然维持在85%左右。

由缅甸华侨富商胡文虎于1938年创办的《星岛日报》，早期是亲台报章，报章上的日历以民国年历刊行，发行地点遍及欧洲、美国、加拿大及澳洲，号称「世界上有华人的地方，就有星岛日报！」1999年，胡文虎女儿胡仙把《星岛日报》和星岛集团有限公司股权卖给私募基金，何柱国其后从基金购入星岛股权，自此，该报编采方针日渐亲中和亲建制。集团现时刑行报章杂志，并间接持有30%网媒《巴士的报》，而澳洲版星岛已于去年结业。