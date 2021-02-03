AIT：美支持以符合台湾人民意愿及最佳利益方式和平解决两岸议题

美国在台协会(AIT)今天表示，美国总统拜登致力于台湾安全；美国将持续支持以符合台湾人民意愿及最佳利益的方式，和平解决两岸议题。美方也呼吁北京，停止对台湾的军事、外交及经济施压，并与台湾民选官员进行有意义对话。

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美国总统拜登（Joe Biden）及副总统贺锦丽（Kamala Harris）1月20日宣誓就职。台湾方面持续关注新上任的民主党政府对台湾的立场及政策。

AIT发言人孟雨荷（Amanda Mansour）今天发布声明指出，过去40年来，美国的「一中政策」向来是以「台湾关系法」、「美中三个联合公报」及「对台六项保证」为准则。美国致力于深化与台湾的关系，台湾是领先世界的民主体制，也是关键的经济及安全伙伴。美台贸易促进了美国的利益，也协助创造在美国的经济机会。美方将持续强化与台湾的经济关系。

孟雨荷表示，拜登总统致力于台湾的安全。他在担任参议员期间，就曾对「台湾关系法」投下赞成票。美国将持续支持以符合台湾人民意愿及最佳利益的方式，和平解决两岸议题。美方呼吁北京停止对台湾的军事、外交及经济施压，并与台湾民选官员进行有意义对话。

拜登赢得去年11月大选后，他所任命的国安、外交等领域高阶官员，包括国务卿布林肯（Antony Blinken）、国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）等，都曾陆续表达支持扩大台湾的国际参与、确保台湾维持自我防卫能力等立场。

美国国务院1月23日也曾发布新闻稿，敦促北京停止对台湾的军事、外交及经济施压，并表示美国对台湾的承诺「坚若盘石」，还说，这样的承诺，有助维护台海及区域和平稳定；而两岸议题的解决需「符合台湾人民的期望及最佳利益」。美方当时也呼吁北京与台湾的民选官员进行有意义对话。