CGTN: 世卫组织专家访问武汉顶级生物安全实验室

世界卫生组织专家组终于进入了武汉病毒研究所，并与该所知名专家石正丽见面。据中国环球电视网(CGTN)报道，世卫组织国际专家小组2月3日访问了武汉病毒学研究所生物安全顶级实验室（BSL-4或P4)。世卫专家组2月3日在便衣保安和中国外交部人员的陪同下，从他们的酒店前往武汉病毒所。

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世卫组织团队这次到武汉的任务是收集数据，寻找病毒起源和传播方式。专家组一名成员表示，他们打算会见一些重要研究人员，并向他们提出一些关键性问题。专家组在武汉病毒所停留了大约3个半小时。

从专家们向外界发出的信息看，他们似乎对这次访问还比较满意。专家组成员、动物学家彼得·达萨克(Peter Daszak)离开病毒所后在推特发文说：“今天与世界卫生组织的工作人员，包括石正丽博士，举行了非常重要的会议。开诚布公的讨论。提出了关键问题并得到了回答。”

另据美国电视新闻网CNN的报道，达萨克表示：“我们同石正丽进行了交谈。她态度开放。我希望我们会有同等程度的开放度和透明度。”

专家组的另外一名丹麦专家西娅·费舍（Thea Fischer）在谈到这次访问印象时态度显得有所保留。美联社引用费舍的话说，“很有意思。问了许多问题。”

达萨克星期二接受英国天空新闻台采访时表示，他的团队在研究中“的确取得了一些进展”，看到了“没人见过的”数据，意味着不能排除实验室泄露病毒的可能性。

不过，达萨克之前确实对这次调查没有多少信心。他认为，应该在一年前去武汉进行调查，现在去，可能为时已晚。

武汉病毒研究所是中国最顶尖的病毒研究实验室之一，石正丽是这个研究所的副所长、病毒学家。她曾与达萨克合作追踪萨斯（SARS）的起源。萨斯起源于中国，并造成2003年的萨斯疫情。