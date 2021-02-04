世卫专家溯源访了武汉病毒研究所 称与石正丽面对面谈关键问题

世界卫生组织（WHO）卫生专家3日造访中国的武汉病毒研究所，并与研究员石正丽见面与交换意见。专家小组3日下午在保安和中国外交部人员的陪同下，前往武汉病毒研究所，进行约3个半小时的调查。一名专家达斯札克事后在推特发文称，双方会面时“开诚布公的讨论，并回答关键的问题”。石正丽曾与达斯札克合作追踪严重急性呼吸道症候群（SARS）的起源。

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据中央社今天报道说，世卫专家武汉追病毒起源，会见石正丽讨论关键问题。消息说，世界卫生组织卫生专家是在3日造访中国武汉病毒研究所，与研究员石正丽见面与交换意见。

到中国进行新冠病毒溯源调查的WHO卫生专家小组，3日抵达武汉病毒研究所。这间研究所是这次病毒溯源工作中最受瞩目的地点，外界曾怀疑病毒是从这个研究所外泄，进而引爆全球疫情。

专家小组成员之一达斯札克（Peter Daszak）于3日下午结束访调工作后，在推特上发文指出，小组成员造访了武汉病毒研究所，并和包含石正丽在内的研究人员，“开诚布公的讨论，并回答关键的问题”。

不过达斯札克并未在文中说明，专家小组与石正丽具体谈了些什么样的“关键问题”。

该报道引述美国国家广播公司（NBC）资深记者马静（Janis Mackey Frayer）在达斯札克发文后不久，随即转推这篇文章并撰文表示，在石正丽之前寄给她们（NBC）的电子邮件中提到，“蝙蝠可能是病毒的自然宿主之一，但是如何传染给人类，仍是一个谜。”

中央社综合美国之音、美联社、英国天空新闻台等外媒消息，达斯札克在赴武汉病毒研究所前一天接受采访时说，在这趟赴中国的访调行程中，的确取得了一些进展，“看到了没人见过的资料”。但消息也提到，达斯札克行前确实对这次调查没有多少信心。他认为，应该在一年前去武汉进行调查，现在去，可能为时已晚。

据中央社说，武汉病毒研究所被视为中国最顶尖的病毒研究实验室之一，石正丽是研究所副所长。她曾与达斯札克合作追踪严重急性呼吸道症候群（SARS）的起源。这次COVID-19全球疫情爆发后，石正丽在学术刊物上发表了大量文章，试图让外界相信病毒并非从武汉病毒所实验室泄露。