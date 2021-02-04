中国最高法：对严重危害国安等境外疑犯可缺席审判 充公财产 剑指谁？

最高人民法院今日发布最新刑事诉讼法的司法解释，并表示将于今年3月1日起实施。与2012年的旧版本相比，今次新修定的刑事诉讼司法解释增加了“认罪认罚案件的审理”、“速裁程序”、“缺席审判程序”等内容。其中最具争议的是，涉及严重危害国家安全以及恐怖活动等罪行，即使疑犯或被告身处境外，中国内地法院仍有权进行缺席审判，并对违法所得及其他涉案财产作出处理。

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据苹果日报今天报道说，最高人民法院指：对严重危害国安等境外疑犯可缺席审判，充公财产。报道说，中国早于2018年修正《刑事诉讼法》时，已增加了“缺席审判制度”，当时遭到一些法律界人士批评为违背自然公正原则。至于今次最高人民法院，在《刑事诉讼法》的解释文件中，加入“缺席审判程序”，主要是追上2018年该法的修正内容。

据中国媒体报道，最高人民法院今日发布的《刑事诉讼法》解释文件中，特设专章详细讲述“缺席审判程序”，当中提到对于贪污贿赂、经最高人民检察院核实的严重危害国家安全犯罪，以及恐怖活动等案件，即使涉案疑犯或被告身处境外，当局可引用缺席审判程序依法作出判决，并对违法所得及其他涉案财产作出处理。

根据中国《刑法》分则第1章第102条至113条的规定，危害国家安全罪主要包括“危害中华人民共和国的主权、领土完整和安全”，“分裂国家、破坏国家统一”，“武装叛乱”，“颠覆国家政权、推翻社会主义制度”和“投敌叛国”。

在言论方面，《刑法》第103条第2款规定了煽动分裂国家罪：“煽动分裂国家、破坏国家统一的，处5年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；首要分子或者罪行重大的，处五年以上有期徒刑。”；第105条第2款规定了煽动颠覆国家政权罪：“以造谣、诽谤或者其他方式煽动颠覆国家政权、推翻社会主义制度的，处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利” 。换言之，逃往海外的异见份子，都有机会被当局引用有关法例进行清算。

法院又表示，对于认罪案件，法律规定是“可以”从宽处理，但不代表“应当”从宽处理，若涉及严重危害公共安全或影响群众安全的暴力犯罪，如绑架、抢劫、爆炸等，即使被告认罪，法院仍可依法作出重判。

另外，凡涉及贪污贿赂、失职渎职、恐怖活动、黑社会性质组织、电讯诈骗等案件，若疑犯或被告被通缉一年后仍未到案，有关方面可申请充公疑犯或被告的违法所得及其他涉案财产。

据该报道说，有指，最高人民法院这次新增的《刑事诉讼法》解释，是要为打压一些已逃往海外，但仍有资产在内地的犯人或疑犯，提供有关法理依据。

苹果日报说，被开除党籍的中共中央党校退休教授蔡霞，逃往美国不时公开批评中共。她去年9月曾在Twitter指，在中国的银行账号被关闭，中共不只取消她的养老金，连存款都取不出。而中共中央党校当日宣布，开除蔡霞党籍并取消其退休待遇，理由是她发表有“严重政治问题和损害国家声誉”的言论，“性质极其恶劣、情节极其严重”。不过，蔡霞至今仍没有被中共以涉及任何刑事罪行作出起诉。

流亡美国的内地富豪郭文贵，2017年4月被中国透过国际刑警组织发出“红色通缉令”追缉。根据内媒的报道，郭文贵被指曾先后11次贿赂国家安全部前副部长马建，涉及财物总值达6,000多万元人民币，2013年12月出逃境外后又一直“唱衰中国”。按照最高人民法院对《刑事诉讼法》的解释，相信正符合引用“缺席审判程序”的条件。

另外，内地官方从未公布过有关外逃贪官的数字。不过，2009年，社科院曾公开相关数据指，贪官外逃人数约1.8万人左右，携带款项达8,000亿元。而中国近年展开追捕身在海外逃犯的“猎狐行动”，自2014年至去年10月，共从120多个国家和地区成功缉捕8,363人，追回赃款208.4亿元。至于其余仍匿藏海外的贪官，是否同样可以引用有关法规作出“缺席审判”，或充公他们仍留在内地的财产，则仍有待观察。