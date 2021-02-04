中国网络热搜名人姚安娜 任正非为华为一口气助其多注册内部道歉

华为创办人任正非的女儿姚安娜日前进军演艺圈，陆媒报导，任正非以华为公司的名义将“姚安娜”及其本名“姚思为”注册商标，引起议论。华为在今年1月25日一口气送出大量的商标注册申请，例如申请将“姚思为”注册为乐器商标、“姚安娜”注册为广告销售商标、“YAO ANNA”注册为钮釦拉链商标、“YAO SIWEI”则注册为健身器材商标。任正非3日就“公器私用”发内部信向员工致歉。

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据中央社今天报道指出，任正非发内部信为用公司名义为女儿注册商标道歉。

消息说，姚安娜在23岁生日当天宣布正式进入演艺圈，成为经纪公司“天浩盛世”的艺人，并称这个决定是“对于自己的一份特殊的生日礼物”。由于身分特殊，因此刚出道就成为媒体与网友热议的对象。

根据陆媒新浪财经、界面新闻报导，近日任正非以华为公司的名义，将与女儿有关的“姚思为”、“姚安娜”、“YAO SIWEI”、“YAO ANNA”等关键字申请注册为商标，注册范围从影视娱乐到制造业都有。据消息指，姚思为是本名，姚安娜则为艺名。

据企业资讯查询工具“企查查”的商标数据库显示，华为在今年1月25日一口气送出大量的商标注册申请，例如申请将“姚思为”注册为乐器商标、“姚安娜”注册为广告销售商标、“YAO ANNA”注册为钮釦拉链商标、“YAO SIWEI”则注册为健身器材商标。

消息指出，任正非用公司名义替女儿申请注册商标一事，引起“公器私用”的议论，任正非于3日晚间发出一封内部信，向员工致歉，称“有些公司或个人恶意抢注姚安娜商标”，因此不得已而为之。

据媒体披露的内部信指出，任正非指出这是自己第一次“公权私用”，然而自己若不注册，这些商标将会持续被恶意抢注。任正非在信中说明，根据中国的商标法规定，公民必须用公司名义或持有个体工商营业执照才可申请注册商标。由于姚安娜刚毕业，还没有注册自己的公司，因此，委托（华为）智慧财产权部代理注册，以后再转让给姚安娜的工作室，费用由姚安娜支付。

消息指出，任正非就商标注册一事道歉，在昨晚上了微博热搜，一度成为中国网友议论的话题。任正非的担忧并不无道理，根据“企查查”的资料显示，姚安娜在1月中宣布出道后，旋即就有大量的商标蟑螂抢注“姚安娜”、“姚思为”等相关商标，范围同样包山包海，诸如餐饮、医疗、园艺、日用品、交通工具类别。进一步透过“企查查”的公开资料，分析这几间主要抢注企业的结构，大多为资本额不到人民币50万元的公司，但却申请注册了上百个不同的商标。

据中央社说，姚安娜于1998年出生于云南昆明，习舞多年。姚安娜是任正非和第二任妻子姚凌所生，与同父异母姊姊孟晚舟一样从母姓。