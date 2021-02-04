中国：郭飞雄被禁离境后绝食抗议 现音讯全无

中国人权捍卫者郭飞雄自1月29日上午以来便音讯全无。1月28日晚，他在上海浦东国际机场开始无限期绝食，原因是中国当局以他涉嫌“危害国家安全”为名阻止他离境前往美国探望病危的妻子。由于无法与他取得联系，他的处境和安危令人严重关切。

广告 继续浏览后续

郭飞雄是一名作家、人权捍卫者，曾任北京晟智律师事务所法律顾问。过去10年，他支持了多项人权行动。

郭飞雄曾两度入狱。2006年2月，他被拘捕。2007年11月，他因“非法经营罪”被判入狱5年，原因是他出版了一本讲述中国东北地区一桩重大腐败丑闻的书。杨茂东表示自己受到了刑讯逼供，并因此而企图自杀。2011年9月，他从监狱获释。

2013年8月，杨茂东在广东省广州市参加了反媒体审查的大规模公众抗议活动后被再次拘押。2015年11月27日，他被当局以“聚众扰乱公共秩序罪”和“寻衅滋事罪”判处有期徒刑6年。2016年，他为了抗议当局对他的虐待，绝食了三个多月，其后2019年8月获释出狱。

郭飞雄的妻子张青在2009年带着儿女离开了中国，并在美国获得了庇护。张青被诊断出患有癌症，在1月初进行大手术后，正在接受为期24周的化疗。

国际特赦组织记录了多起中国当局任意限制人权捍卫者及异议人士的行动自由和出境的案件，包括以国家安全为由拒绝护照申请，在机场拦截他们，以及禁止他们购买火车票。

此外，国际特赦组织还记录了其他案例，当中人权捍卫者和活动人士的家人受到骚扰和恐吓，以迫使人权捍卫者和活动人士停止工作。

根据国际人权法与国际人权标准，人人都可以自由地离开任何国家，包括本人自己的国家，除非施加的限制是为实现法律规定的合法目的所必需且与之相称的。针对每起案件采取限制措施时，当局必须提供理据，而非仅仅基于空泛的指控。由于外界目前无法与杨茂东取得联系，国际特赦组织非常担心他的健康和安全。

因此，国际特赦组织呼吁当局允许杨茂东离开中国，并取消对他施加的任何任意限制，同时，鉴于他在进行绝食抗议，当局应确保他有机会由合格的医务人员按照医疗道德规范为他提供医疗照护。