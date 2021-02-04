中官方称进口带鱼查验出新冠病毒 货源疑自巴基斯坦

中国2021年新冠肺炎病毒新疫情严重，官方持续对进口食品进行“普筛”，天津市最新查出一批进口冷冻白带鱼呈现病毒阳性反应，且该批货品已销售863箱。

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据自由时报今天报道说，进口白带鱼也有新冠病毒！中国天津验出阳性，已售863箱。消息说中国天津查出流动摊商贩卖的冷冻白带鱼有新型冠状病毒。

该报道根据中国官媒《中新社》消息，天津市静海区防疫人员针对流动摊贩贩售的白带鱼进行病毒检测，发现鱼体与外包装的检验结果均呈现阳性反应，经查后发现，这批货物是来自巴基斯坦，从天津口岸入关，接着转往津南区冷冻库存放，在上月25日被卖到当地流动摊贩，而摊商又于1月27日至2月1日，使用车辆载货贩售。

据天津市防疫指挥部指出，2日采检3份白带鱼与其外包装、环境样本，同时将2名工作人员样本送验，当中有2份白带鱼与外包装呈现病毒阳性反应，其他结果均为阴性；官方今日再采检30份白带鱼及相关人员等相同样本，检验结果则为阴性，目前已经将剩余的564箱白带鱼产品全数封存。

自由时报说，官方追查，该批白带鱼货品已经售出863箱，2名暴露人员及其密切接触者2人均实施集中隔离，采集密切接触者样本2份，检测结果待出，声称已完成对该货品及相关环境的消毒作业。