关注郭飞雄 中国知识分子联名致信习李栗求放人

中国维权人士郭飞雄五天前在上海浦东机场准备搭机赴美照看患癌症妻子时，被边检以“危害国家安全”为由拦截，至今下落不明。二十余名中国国内的知识分子和公民联合发起一封写给习近平、李克强、栗战书三位中国领导人的公开信，紧急呼吁他们向郭飞雄夫妇伸出援手，允许郭飞雄赴美陪护病妻。

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据美国之音对郭飞雄事件跟踪报道说：中国知识分子联名致信中共高层要求放人。二十余名中国国内的知识分子和公民联合发起一封写给习近平、李克强、栗战书三位中国领导人的公开信，紧急呼吁他们向郭飞雄夫妇伸出援手，允许郭飞雄赴美陪护病妻。

据公开信写道，“郭飞雄是一位长期致力于推动中国社会进步的作家和学者。2019年8月出狱后一直潜心学术研究，对于中国制度改良、和平转型提出诸多真知灼见。”公开信表示，郭飞雄在他妻子动癌症切除手术急需他前往陪护而申请出国的过程中，得到广东省、广州市和湖北省及武汉市公安机关的同意和全力配合，他对此非常感激，却在出国最后关头受阻，失联至今。

公开信指出，郭飞雄的太太张青本来对丈夫赴美抱有极大期待，第一次手术后身体有所恢复，但郭飞雄被截留失联对她造成精神上的沉重打击，难免影响康复。公开信说，郭飞雄因出国受阻愤而绝食已经超过五天，生死不知。若无强力干预，任其发展，无疑会酿成惨烈的人道悲剧。公开信认为，避免这一悲剧，拯救郭飞雄夫妇，是起码的人道，“不应对可能的人道悲剧置若罔闻”。

据该报道，这封仍在继续征求中国国内人士签名的公开信星期三晚上由旅美作家蔡楚转发到社交媒体推特上。信的正文开头写道：“救人一命，胜造七级浮屠。今天，为了救命，我们迫于良知的压力，不得不挺身而出，向诸位公仆紧急呼吁。”参与联署这封公开信的包龙军律师说，“我们一直关注郭飞雄先生，郭飞雄先生现在处于失联状态。他在美国的妻子身患重病，但是他却被阻挠，不能去美国探望病重的妻子。我们呼吁当局本着人道主义精神，尽快地地放行郭飞雄先生，让他赴美照顾自己病重的妻子。谢谢大家关注。”

上个月，郭飞雄本人在申请护照期间和启程出国前夕先后向中共高层发出两封公开信，当局的态度出现了先放后拦的戏剧性反转。这位国际知名的民间学者兼作家在出国最后一刻被禁止离境的事件引起了舆论广泛关注。事件发生当天，前六四学生领袖王丹发起了一份得到上百人响应的声援郭飞雄共同声明，并于次日将这份文件递交美国政府和国会。

纽约时报周三发表了关于郭飞雄事件的一篇深入报道。

上述公开信联署人之一、清华大学社会学教授郭于华周三转推了纽约时报这篇报道，并写道：郭飞雄你在哪里？

美国之音说，这封公开信是去年2月武汉医生李文亮不幸感染新冠病毒不治身亡以来中国大陆罕见的又一次由知识分子发起的公民联署行动。过去一年来，当局对于言论自由的钳制和监控持续收紧，公民因言获罪被判入狱的案例频发。

有消息说，北京某大学一位国际知名学者受到校方警告后迫于压力撤回了其在上述公开信上的签名。

据该报道，一些定居海外的中国学者表示，郭飞雄赴美受阻事件再次暴露有关当局无视基本人权和人道主义准则，凸显中国大陆人权法治的倒退。