拜登与莫里森今通电话 中国缅甸是议题

美国总统拜登与澳洲总理莫里森进行了通话，讨论了如何共同应对中国，以及缅甸近来发生的军事政变。这是拜登就任以来与莫里森的首次通话。白宫关于此次通话的公告说，强有力的美澳联盟“仍然是印度-太平洋地区和全球稳定的基石，”随着澳大利亚与其最大贸易伙伴中国的关系恶化，莫里森将美澳关系视为重中之重。

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据路透社今天报道说，美国总统拜登与澳大利亚总理莫里森通话，谈及中国议题和缅甸政变等。

据美国白宫周四表示，美国总统拜登与澳洲总理莫里森进行了通话，讨论了如何共同应对中国，以及缅甸近来发生的军事政变。这是拜登就任以来与莫里森的首次通话。目前澳洲与中国的紧张关系加剧，而且就在几天前，缅甸军方通过政变从昂山素季领导的民选政府手中夺取了权力。

白宫在一份电邮声明中称，强有力的美澳联盟“仍然是印度-太平洋地区和全球稳定的基石。”

据莫里森对记者表示，“他今日再次跟我说，他认为美澳关系是本地区和平与安全的基石。” 莫里森未透露二者通话中关于中国和缅甸议题的细节。

据路透社说，美国是澳大利亚的重要战略盟友。随着澳洲与其最大贸易伙伴中国的关系恶化，莫里森将美澳关系视为重中之重。