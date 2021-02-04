新疆拘留营传性侵妇女 欧洲议员促欧盟强力谴责

欧洲议会议员莱克斯曼今天表示，欧洲联盟不能对新疆拘留营发生女性遭性侵、虐待事件保持沉默，呼吁欧盟外长发表捍卫人权的强力谴责。

广告 继续浏览后续

新疆拘留营传虐待妇女。中央社今天引据英国广播公司（BBC）稍早报道，中国新疆地区关押维吾尔人和其他穆斯林少数族裔的拘留营中，经常发生女性遭性侵与性虐待。 报道称，对此欧洲议员吁欧盟强力谴责。欧洲议会议员莱克斯曼今天表示，欧洲联盟（EU）不能对新疆拘留营发生女性遭性侵、虐待事件保持沉默，呼吁欧盟外长发表捍卫人权的强力谴责。莱克斯曼表示，应该让中国共产党对犯下的罪行承担后果。

美国国务院3日表示，中国在新疆犯下“违反人道罪和种族灭绝”指控，“这些暴行撼动良知，必须承受严重后果”。

据中央社说，斯洛伐克籍的莱克斯曼（Miriam Lexmann）今天在推特（Twitter）发文表示，欧洲联盟对此不能保持沉默，呼吁欧盟外交暨安全政策高级代表何塞普·博雷利（Josep Borrell）须发表有力的声明。莱克斯曼是由全球19国国会议员合组的“对华政策跨国议会联盟”（Inter-Parliamentary Alliance on China）成员，向来批评中国霸凌，2020年当中国威胁捷克参院议长维特齐将为访台付出代价时，她力挺与台湾发展关系是所有国家的主权，无需请求中国同意，强调中国出声威胁，是不可接受的行为也将适得其反。

中央社说，此外，对华政策跨国议会联盟2月2日也呼吁各国应对相关违反人道罪和种族灭绝指控进行紧急调查。