未听“碰不得说”？美国三艘航母同时现身印太

美国国防部宣布将尼米兹号航母战斗群从中东调往印太地区，形成三艘航母同时聚集印太地区而中东地区无航母的局面。五角大楼发言人柯比说，国防部长奥斯汀批准尼米兹号航母撤离中央司令部安全负责区时考虑了范围更广的地缘战略局面。中共主管外事的政治局委员杨洁篪星期一警告美国说，涉及中国主权和领土完整的台湾和南海等议题都是“碰不得的”。

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据美国之音报道称，一个多星期前的1月24日，美军宣布以罗斯福号航空母舰为首的一个美军航母战斗群进入了南中国海以推进“海洋自由”，维护印太地区的和平与繁荣。此外，里根号航母继续常驻日本横须贺港美国海军基地，从而形成美军三艘航空母舰同时在印太地区执行任务的局面。

柯比星期二（2021年2月2日）在宣布这项决定时说，“我们部署军力的每一项决定，包括空中、地面和海上力量，当然这包括资源密集的航母和附属战斗群的部署，都是根据对地区威胁坦诚做出评估后做出的。”

在美国拜登新政府1月20日就职后，中国军机加强了对台湾的贴近飞行，称这是对“外部势力”的“严正警告”。与此同时，北京通过了所谓的“海警法”，授权中国海警“使用武器制止外国组织和个人在海上侵害国家主权、主权权利和管辖权”。北京的这些动作被视为对拜登新政府对印太地区安全承诺的测试。

迄今为止，拜登政府官员展示了以美国自身实力和联合盟友力量应对中国挑战的坚定立场。新上任的国防部长奥斯汀已经与日本防卫大臣岸信夫通话并表明，尖阁诸岛属于《美日安保条约》(U.S.-Japan Security Treaty)第五条的适用范围，美国继续反对任何单方面改变东中国海现状的企图。

该报道称，北京称尖阁诸岛为主权归中国的钓鱼岛，并经常派政府舰船和飞机进入这个岛屿附近的海域和空域。

新任国务卿布林肯上任刚满一天就与菲律宾外长洛钦通话，强调了美菲共同防御条约明显适用于当菲律宾武装部队、政府船只和飞机在太平洋遭受武装攻击时的情形。他说，这包括南中国海。

美国之音说，中共政权主管外事的政治局委员杨洁篪星期一说，中国愿与美国一起，推动双边关系沿着不对抗、不冲突、相互尊重和合作互赢的轨道发展，但又警告美国说，涉及中国主权和领土完整的台湾和南海等议题都是“碰不得的”。美国国务院发言人普莱斯星期二回应说，“我们将对抗中国的侵略性、胁迫性行动，稳固我们关键的军事优势，捍卫民主价值，投资研发先进技术，恢复至关重要的安全伙伴关系。