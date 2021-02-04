江西省赣州市安远县近日有民众在凌晨时分，带着香烛、生果到该县财政局前烧香拜祭，翌日早上留下大量燃烧过的蜡烛，地面亦有被熏黑的痕迹；当地官员称这是民众的“心理慰藉，并没有真正的实际作用”，强调已多次劝导民众，停止在政府部门前烧香。事件引起内地网民热议，有留言称“照这个逻辑，在财政局前求财神，那求平安可以去公安局，求婚姻可以去民政局”。

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据苹果日报今天报道称，不拜马列拜神佛，江西民众财政局前烧香惊动中央，政法委狠批要大力取缔。消息说，事件引发中央部门关注，中央政法委透过旗下微信公众号“长安剑”发表评论，劝民众“与其拜神，不如实干”，更称破除迷信要“加大执法力度取缔”。

内地网上近日流传两张照片，一张拍到安远县财政局门口摆满香烛生果，有民众用苹果、铁罐当作香炉插香，地面有被熏黑的痕迹，另一张则是该财政局所发布的一份蓝底白字告示，称“做现代人，行文明事，禁止在财政局大楼门前燃香点蜡”。财政局一名工作人员向内媒记者透露，事件始于上月31日，因当地居民有一个传统习俗，遇上乔迁嫁娶等喜事，会在凌晨烧香点烛，举行一些祈福仪式，并强调“这只是偶发行为，并非长期存在的现象”。

事件引起内地网民热议，留言称：“照这个逻辑，在财政局前求财神，那求平安可以去公安局，求婚姻可以去民政局！”“拜的确实是财神，可是这个拜的没啥用啊。”“为何不是去求银行？”

据该报道，民众的行为，触及中共的“不拜马列拜神佛”的红线，中央政法委于是透过“长安剑”回应事件，批评民众“财政局前请财神，实在魔幻，让人啼笑皆非”，又指“与其拜神，不如实干”，“什么算卦拜神，什么风水符水，什么咒语秘闻，求诸神不如求诸己，问鬼神不如问苍生。拜神僭越不了规律，迷信超脱不出法则，财富不是源自祈求，而是来自自己，勤者上位、劳者多得、懒者少收是亘古不变的真理。拜一拜就能致富？埋头实干加苦干，才是不二法则！”

据苹果日报说，内地曾经批评民众、官员不信马列而信鬼的现象。中纪委机关报《中国纪检监察报》曾发表文章，分析落马官员求神拜佛、迷信风水、迷信鬼神、迷信“大师”的原因，反映少数党员官员精神空虚、信仰“迷路”。《新京报》则曾经刊文，列举落马官员的迷信行为，政法委前书记周永康曾请老和尚看相，前铁道部部长刘志军则长期在家烧香拜佛，在办公室布置靠山石，四川省委前副书记李春城则以太极八卦图设计广场，认为能为自己带来好运。