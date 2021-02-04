美国商业部长对华为的立场明确表态了

美国总统拜登提名的商务部长人选雷蒙多（Gina Raimondo）明确表示赞成列华为与中兴于限制交易企业名单上。雷蒙多表示，她不知道有什么理由不继续把华为、中兴通讯和其他那些中国公司留在限制交易企业名单上。之前在1月26日的参议院提名确认听证会上被问及这一问题时，雷蒙多没有作出具体承诺要把华为继续留在名单上，由此促使众议院几位共和党人向其参议院同僚提出了暂缓确认提名的要求。

广告 继续浏览后续

据联合早报引述消息报道，美商务部长人选称：无理由将华为撤出黑名单。由美国总统拜登提名的商务部长人选雷蒙多表示，她不知道有什么理由不继续把华为及其他中国公司留在限制交易企业名单上。

该报据彭博社报道，美国参议院共和党人在书面提问中向雷蒙多问及了这两家公司以及中芯国际、海康威视等其他中国公司。这些公司皆在美国的限制交易企业名单上，按照要求，任何一家美国公司要想向这些中国公司出售美国技术和知识产权皆需事先得到美国政府的许可。据身为罗德岛州州长的雷蒙多说：“我明白，被列入实体清单和最终军事用户清单通常是因为它们对美国的国家安全或外交政策利益构成了威胁，我当前没有理由认为清单上的实体不该留在清单上。如果（提名）得到确认，我期待能有相关这些实体和其他令人关切实体的简要通报。”

据该报道说，之前在1月26日的参议院提名确认听证会上被问及这一问题时，雷蒙多没有作出具体承诺要把华为继续留在名单上，由此促使众议院几位共和党人向其参议院同僚提出了暂缓确认提名的要求。参议院商业、科学和运输委员会周三以21比3的投票结果确认了雷蒙多的提名。