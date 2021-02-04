美国总统拜登周四首谈外交政策定大调少细节

美国白宫新闻秘书莎琪周三在新闻发布会上说，拜登总统将广泛地谈及外交政策，而不会讲述细节。在中国问题上，拜登总统认为：美国必须与盟友密切合作。美国国务院发言人普赖斯在当天也表达了同样看法。

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据美国之音的报道：美国白宫和国务院两位发言人都有相同表述，即预计拜登只会阐述美国加强与盟国联系来应对共同的全球挑战的愿景，而一般不会详细阐述美国应对中国、朝鲜、俄罗斯和伊朗等外国对手的新方法的细节。有关对中国政策，白宫新闻秘书莎琪的说法是：拜登总统认为，在中国问题上，美国必须与盟友密切合作。美国国务院发言人普赖斯则表示:“我们的政策没有改变。这项政策以美国的“一个中国政策”为指导。

美国新总统就职以来已与包括俄罗斯总统普京在内的几位外国领导人通了电话，但尚未与习近平通话。美国之音说：如何应对供应链和来自中国的情报威胁是本届政府的首要任务之一。预计拜登总统很快将签署一项行政命令，审议美国的供应链，重点关注来自外国竞争对手的冠状病毒疫情救援物资供应商。

美国国务院发言人普赖斯这个星期就中国政策曾表示：“我们知道，中国从事了一系列的行为伤害了美国工人，它削弱了我们的技术优势，它威胁着我们的同盟以及在国际组织中的影响力，而且中国从事了让人的良心受到冲击的侵犯人权的行为。因此，我们将反制中国咄咄逼人和胁迫性的行为，维持我们关键的军事优势，捍卫民主价值观，投资先进技术，并恢复我们至关重要的安全伙伴关系。”

拜登竞选总统时曾经将俄罗斯视为美国的最大威胁，将中国视为美国的最大竞争对手。而美国国务卿布林肯上周则说：美中关系“可以说是我们今后在世界上最为重要的关系”。另有美国官员却在最近说，华盛顿对北京正在采取一种“战略耐心”政策。这些微妙说法的不同之处在哪里？美国是否正在考虑对中国采取一种新的应对方法？受到普遍关注。