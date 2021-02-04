英国下架在英中国环球电视网 北京怒拿BBC开刀

中国在英国的环球电视网标识

英国通讯管理局(Ofcom)周四发表声明称，该机构取消了中国环球电视网(CGTN)在英国的广播牌照，指之前的一项调查认定，这家频道的最终编审是由中国共产党负责。中国外交部今天宣布，近日就英国广播公司（BBC）1月29日播出的疫情“假新闻”向该媒体驻北京分社负责人提出严正交涉，要求BBC公开道歉，并扬言保留采取“进一步措施”的权利。

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据路透社今天报道称，中国外交部就BBC涉疫情“假新闻”提出严正交涉，要求公开道歉。中国外交部新闻司近日就英国广播公司（BBC）1月29日播出涉新冠肺炎疫情假新闻向该媒体驻京分社负责人提出严正交涉。

据中国外交部网站周四刊登的新闻稿援引新闻司相关负责人称，BBC近期涉新冠疫情新闻视频中将疫情与政治挂钩，重新翻炒疫情“隐瞒论”“源头论”“责任论”，还将一段反恐演习视频作为中国防疫部门“暴力执法、侵犯人权”新闻播出，这是典型的带有意识形态偏见的假新闻，影响恶劣。

中国外交部官方说，“中方敦促BBC及驻京分社认真对待中方严正立场，切实采取措施消除报导产生的恶劣影响，就涉华假新闻向中方作出公开道歉，中方保留采取进一步措施的权利。”上述负责人称。该负责人并强调，BBC应摒弃意识形态偏见，停止蓄意抹黑攻击中国，遵守职业道德，开展客观、平衡、公正的涉华报道。

据路透社说，英国媒体监管机构--英国通讯管理局(Ofcom)周四发表声明称，该机构取消了中国环球电视网(CGTN)在英国的广播牌照，指之前的一项调查认定，这家频道的最终编审是由中国共产党负责。

据(Ofcom)指出，“我们的调查显示，颁发给中国环球电视网的牌照掌握在一个对自己节目并没有编审控制权的实体手中，”Ofcom称，“我们不能批准将牌照给与中国环球电视网，因为其最终控制权由中国共产党掌握，这是英国广播法规所不能允许的。”

据中央社今天就此事件报道，英国撤CGTN执照，中国反批BBC新闻造假要求道歉，并并扬言保留采取“进一步措施”的权利。

经查，中国外交部指控的“假新闻”应是BBC中文网1月26日发布的“武汉封城一周年：歌颂与否认并存”影音新闻，内容曾引用一段中国进行反恐演习的影片。据发布，中国外交部新闻司有关负责人在交涉过程中，指责BBC这则新闻影片将2019冠状病毒疾病疫情与政治挂勾，重新翻炒疫情“隐瞒论”、“源头论”、“责任论”，还将一段反恐演习影片作为中国防疫部门“暴力执法、侵犯人权”新闻播出，“这是典型的带有意识形态偏见的假新闻，影响恶劣。”

发布称，新闻司有关负责人强调，中方敦促BBC及驻京分社认真对待中方严正立场，切实采取措施消除报导产生的恶劣影响，就“假新闻”向中方作出公开道歉，摒弃意识形态偏见，停止蓄意抹黑攻击中国，遵守职业道德，开展客观、平衡、公正的涉中报导。

据该报道，“武汉封城一周年：歌颂与否认并存”影音新闻是由BBC驻中国记者沙磊（John Sudworth）报道，内容出现他在中国外交部例行记者会提问发言人华春莹：为何中国官方推动COVID-19病毒可能来自其他地方的说法。

中央社说，这不是沙磊首度遭到中国抗议。2020年8月6日，沙磊报导披露新疆拘留所影片后，遭到中国外交部新闻司有关负责人提出“严正交涉”，还指责他在交涉过程“无理狡辩”。

据该报道，中国外交部新闻司司长就是华春莹。

英国媒体监管机关通讯管理局（Ofcom）今天表示，已经撤销中国官媒中国环球电视网（CGTN）在英国的播放执照。持有执照的公司没有管控CGTN每天的播放内容，违反英国法律规范。

CGTN是中国的中央广播电视总台旗下全球性电视网，前身为央视的外语国际频道，在2018年1月设立伦敦总部，希望把英国作为拓展至欧洲的跳板。

英国广播公司（BBC）报导，英国通讯管理局表示，持有中国环球电视网在英国播放执照的星空华文传媒（Star China Media Limited），对于中国环球电视网“并不负有编辑责任”。因此，“星空华文传媒不符合管控执照服务的法律要求，并非合法的执照持有人”。

据中央社说，在英国，广播法规范持有执照者，必须管控服务及编辑政策。

英国通讯管理局指出，实际上，一家名为中国环球电视网络公司（China Global Television NetworkCorporation，CGTNC）的实体才是频道内容的“最终决策者”。不过，环球电视网的播放执照无法移转给CGTNC，因为背后的“最终控制者是中国共产党，这不被英国广播法规允许”。

英国通讯管理局表示，由于申请文件缺少关键资讯，无法进行执照转移，“环球电视网多次无法答复关键问题”，且未能进行重组。虽然已经给环球电视网“无数机会调整，以符合法定规范”，但仍未能达成。

英国通讯管理局声明：“因此我们认为，撤销CGTN在英国的播放执照是适当的。”

据该报道，英国通讯管理局去年5月调查曾发现，中国环球电视网在报导香港抗争相关新闻时，角度严重偏颇，违反英国当局规定的中立原则。