世卫专家中国溯源要看蝙蝠洞查病毒基因

世界卫生组职国际专家小组正在中国武汉进行新冠肺炎病毒的溯源调查。一名专家表示，有必要到蝙蝠洞穴追踪病毒基因。至此，世卫组织专家已经看了武汉病毒研究所、爆发疫情的华南海鲜批发市场，和收治患者的武汉金银潭医院。一名世卫组织专家说，中国官方未曾拒绝专家组的参访和会面要求，“我们提出的要求，都会被准许。”

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据中央社今天报道称，世卫专家武汉调查指须前往蝙蝠洞追踪病毒基因。据路透社引述世界卫生组织（WHO）专家小组成员达斯札克（Peter Daszak）表示，寻找可能的蝙蝠来源是重要的溯源工作，若能找到病毒来源，就能减少与这类动物接触。达斯札克曾参与2003年“严重急性呼吸道症候群”（SARS）疫情起源的研究，这个疾病的病毒来自云南省的一个蝙蝠洞。

据达斯札克说，若要找到COVID-19病毒的真正野生源头，就必须做这类的研究。他还表示，没有证据显示COVID-19病毒来自实验室，但并未详细说明原因。此前有舆论质疑COVID-19病毒是由中国科学院武汉病毒研究所外泄，而WHO专家组3日也造访了这座研究所。达斯札克当时透过社交平台推特（Twitter）表示，双方进行“开诚布公的讨论，并回答关键的问题”。据消息指，达斯扎克还表示，专家组不断获取有关疫情大爆发的最新资讯，但他也并未详细说明。

达斯札克还提到，专家组正研究，疫情是否可能在武汉爆发前，已经开始传播。

之前有评论认为，WHO专家组难以在短短几周的调查中确定疫情来源。而达斯扎克也坦承，专家组在武汉真正的工作，是要追溯到病毒的动物宿主，“这会是一条曲折的路，可能要花上几个月，甚至几年的时间。”

据中央社说，WHO专家组只能前往中国官方所安排的场所追踪研究。而过去这段时间，他们曾去过前述的武汉病毒研究所、爆发疫情的华南海鲜批发市场，和收治患者的武汉金银潭医院。据达斯札克声称，中国官方未曾拒绝专家组的参访和会面要求，“我们提出的要求，都会被准许。”