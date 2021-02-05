世卫专家: 武汉病毒溯源两周与石正丽等讨论 但疑问多于答案

世界卫生组织官员2月5日表示，国际专家组在武汉病毒溯源提出大量问题，但每个答案又衍生出更多疑问，未来将由国际与中国专家一起撰写报告，但无法给出所有答案。

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据中央社报道：世卫专家组1月29日在武汉展开为期约2周的实地工作，依照中国官方安排进行追踪研究。过去数日，他们已去过武汉病毒研究所、爆发疫情的华南海鲜批发市场，和收治患者的武汉金银潭医院等等。

2月3日访问的武汉病毒研究所是这次病毒溯源工作中最受瞩目的地点，外界曾怀疑病毒是从这个研究所外洩，进而引爆全球疫情。国际专家小组成员之一达斯札克（Peter Daszak）证实，世卫小组成员与包含石正丽在内的研究人员，“进行开诚布公的讨论，并回答关键的问题”。石正丽长期研究蝙蝠携带冠状病毒，2017年发现蝙蝠身上带有严重急性呼吸道症候群（SARS）相关病毒，也是中国第一个分离出2019冠状病毒疾病（COVID-19）病毒的专家。她也曾被外界质疑是武汉病毒研究所外洩病毒的关键人物。

世卫流行病学家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）回答说，国际专家小组已经实地访问武汉的医院、疾控中心以及武汉病毒研究所的实验室，他们与中国科学家有建设性的对话，问了大量问题，但每个答案又衍生出更多疑问。

国际专家小组正在整理收集的数据并分析，将由国际专家及中国团队成员一起撰写访问报告，而世卫组织不会有观点，要由在中国实地工作的科学家撰写。范科霍芙还说，正在展开的溯源工作各项研究是起点，需进行更多后续的研究，所以这份报告不可能给出所有答案，也不是世卫的初衷。世卫会提供访问后的概要报告，包括早期研究的结果，待报告完成就会公布。