世卫:中国病毒溯源疑问多 预告报告无法给所有答案

世界卫生组织官员2月5日表示，国际专家组在武汉病毒溯源问了大量问题，但每个答案又衍生出更多疑问，未来将由国际与中国专家一起撰写报告，但预告这份报告无法给出所有答案。

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世界卫生组织（WHO）国际专家小组正在武汉进行新冠溯源工作，5日哦媒体在世卫记者会上询问溯源工作小组的职权以及何时会公布报告。

世卫流行病学家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）回答，目前国际专家小组已经实地访问武汉的医院、疾控中心以及武汉病毒研究所的实验室，他们与中国科学家有建设性的对话，问了大量问题，但每个答案又衍生出更多疑问。

范科霍芙指出，目前国际专家小组正在整理搜集的数据并分析，所有访问结束后都会有报告，这次将由国际及中国团队成员一起撰写，世卫不会有观点，要由在中国实地工作的科学家撰写。

她说，关于溯源工作的各项研究都正在展开，但这些研究是起点，需进行更多后续的研究，所以这份报告无法给出所有答案，因为这是不可能的，也不是世卫的初衷，世卫会提供访问后的概要报告，包括早期研究的结果，待报告完成就会公布。

世卫专家组1月29日展开为期约2周的实地工作，行程依中国官方安排进行追踪研究。过去数日，已去过武汉病毒研究所、爆发疫情的华南海鲜批发市场，和收治患者的武汉金银潭医院等等。

其中专家小组在2月3日抵达武汉病毒研究所。这间研究所是这次病毒溯源工作中最受瞩目的地点，外界曾怀疑病毒是从这个研究所外泄，进而引爆全球疫情。

国际专家小组成员之一达扎克（Peter Daszak）表示，小组成员造访武汉病毒研究所时，与包含石正丽在内的研究人员，“开诚布公的讨论，并回答关键的问题”。

石正丽长期研究蝙蝠携带冠状病毒，2017年发现蝙蝠身上带有萨斯相关病毒，也是中国第一个分离出新冠的专家。她也曾被外界质疑是武汉病毒研究所外泄病毒的关键人物。