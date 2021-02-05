中国官媒反击BBC BBC则称新疆性侵报道引发英美澳反应 中国指责“毫无依据地抹黑诋毁”

英国广播公司近日报道指新疆关押维吾尔人的拘留营，经常发生女性遭性侵和性虐待。对此，官媒环球时报反击BBC造谣，要求拿出证据；新华社则针对有关指控列举出24个谎言予以反驳。BBC说，曾被拘押的维族妇女向BBC陈述在新疆“再教育营”中所受系统性性侵的报道在国际间引发反响。英国、美国和澳大利亚政府均有正式表态。中国指责“毫无依据地抹黑诋毁”。

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据中央社今天报道称，中国官媒列24个谎言反击BBC，并称谁造谣谁举证。

英国广播公司（BBC）稍早披露，新疆地区关押维吾尔人和其他穆斯林少数族裔的拘留营中，经常发生女性遭性侵和性虐待。据路透社说，美国国务院3日表示对相关消息“深感不安”，重申中国在新疆犯下“违反人道罪和种族灭绝”，并指“这些暴行撼动良知，必须承受严重后果”。

对此，中共“人民日报”旗下的环球时报4日发出题为“谁造谣谁举证，请BBC拿出证据”的社评，其中批评BBC的报导“极其耸动”，但却“没有任何对那些描述的佐证”。这篇评论还说 ，“这样的指控让‘环球时报’联系的所有熟悉新疆事务的中国学者、包括在新疆的学者都感到荒诞不经”、“我们有理由怀疑是境外反华势力教唆那些人配合炮制的，现在西方舆论中已经形成恶毒抹黑新疆事务的‘故事生产链’”。

环时指责BBC“发这样的稿子，严重违反了新闻职业道德”，并称“这种‘反人类犯罪’级别的指控，怎么能够如此轻率地通过记录口述、不加任何证实就发出去？”

据BBC报道，曾被拘押的维族妇女向BBC陈述在新疆“再教育营”中所受系统性性侵的报道在国际间引发反响。英国、美国和澳大利亚政府均有正式表态。与此同时，中国政府方面则直接指责BBC报道“毫无事实依据”，是“假新闻”。

该报道说，近来，新疆人权状况反复成为西方国家和中国争拗的焦点。

美国国务院在特朗普政府任期结束的前一天发表声明，即将离任的国务卿蓬佩奥指称中国在新疆犯有“种族灭绝和反人类罪”。中国也曾反驳，称蓬佩奥“造谣撒谎”，关于新疆的“谣言是毫无事实根据、充满偏见的谬论”。

BBC在日前刊登的报道中采访了数名曾在新疆“再教育营”中被拘禁、并指称受到性侵犯和强奸的维吾尔族妇女。其中一名目前已经逃至美国的女性告诉BBC说，“每晚”都有女性被蒙面男子强奸。她还说，自己曾遭受酷刑，并三次被轮奸。另外一名来自新疆的哈萨克族女性指称，她曾被拘押在营中18个月，并且曾被强迫去脱光维族女性的衣服、给她们戴上手铐，然后把她们交给“中国男人”。

该报道说，美国国务院发言人周三（2月3日）发表声明说：“我们因（BBC）报道深感困扰，包括其中有关针对新疆拘留营中维吾尔族和其他穆斯林女性系统性强奸和性侵的第一手证词”。据美国国务院发言人声明称，“这些暴行震撼人们的良知，也必然会造成严重后果”。

英国议会巴基斯坦裔议员甘妮（Nus Ghani）表示，最新报道中的“可怕故事”再度增加了有关中国政府在新疆“暴行”的证据。她呼吁英国政府作出保证，在中国是否在新疆展开“种族灭绝”的全面司法调查结束前，不要再与中国加深“任何方面”的关系。英国外交国务大臣亚当斯（Nigel Adams）说，政府正在“引领国际间向中国问责的努力”。亚当斯还告诉议会，“任何看过BBC报道的人都难免会因明显的恶行而感到震动与不安”。

BBC报道说，英国政府表示将继续与欧盟和美国一起，就新疆人权问题向中国施加压力。

澳大利亚外长佩恩（Marise Payne）呼吁联合国尽快被允许前往新疆调查。澳大利亚参议院工党参议员基钦（Kimberly Kitching）称BBC报道“记录了最可怕和令人不齿的侵犯人权事件”。自由党参议员帕特森（James Paterson）表示，报道“理应让世界骇然”。澳大利亚议员在接受澳洲广播公司访问时还呼吁联合谴责中国政府对“维族人权的侵犯”。

据BBC说，中国外交部发言人汪文斌已经对BBC的上述报道作出了反驳，指责报道是“毫无依据地抹黑诋毁”。汪文斌是在2月3日的例行记者会上回答路透社记者有关BBC报道的提问时作上述表示的。当被问到如何评论BBC新疆“再教育营”存在针对妇女的系统性性侵与虐待时，汪文斌说：“BBC不止一次发布涉疆问题的不实报道，我们也多次作出澄清和驳斥”。他还说：“中方迄今已经先后发布了8本涉疆白皮书，新疆维吾尔自治区政府也举办了20多场新闻发布会，以大量详实数字和事例展现了新疆地区各族人民群众安居乐业、团结和谐的生活，也展示了新疆各族人民合法权益得到有效保障的事实”。

汪文斌还表示，新疆“从来就没有”所谓“再教育营”，BBC的报道“毫无事实依据”，被采访人“被证明不过是散布不实消息的演员”。

据中央社今天报道说，中国官方的新华社针对有关BBC报道指控列举出24个谎言予以反驳。新华社同日连篇发出4篇、篇幅共约8000字的“关于涉疆问题的谎言与事实真相”文章表示，涉疆问题不是民族、宗教、人权问题，而是反暴恐反分裂问题，并列出“谎言一…谎言二十四”等24个谎言，反驳外界有关中国对新疆所作所为的指控。

其中将前美国国蓬佩奥（Mike Pompeo）指北京对新疆维吾尔族及其他少数民族实施“种族灭绝”一事列为“谎言一”，并指“事实真相”是新疆维吾尔族人口近年持续成长，2010年至2018年从1017.15万人升至1271.84万人，增加254.69万人，增长25.04%，增幅不仅高于全疆人口的增幅（13.99%），也高于全部少数民族人口（22.14%）以及汉族人口（2%）的增幅。