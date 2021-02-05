中美合作切入点？ 美国气候特使克里称预计不久将与中国新的气候特使解振华对话

美国气候问题特使克里透露，他预计不久将与中国新的气候问题特使谢振华通话，并称谢振华是中国在全球暖化问题上的“领导人”和“有力的倡导者”。克里重申，他与中国就全球变暖合作的立场并不代表华府将忽视其他考量。中美关系症结点包括人权与贸易等问题。中国刚刚任命解振华为中国气候问题特使。

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据路透社报道，美国气候特使克里(John Kerry)称预计不久将与中国新的气候特使谢振华对话。

美国气候问题特使克里周四称，他预计不久将与中国新的气候问题特使解振华通话。据该报道，美国气候问题特使克里直接向总统拜登报告，并将在未来的气候谈判中代表美国。他表示，他在周三得到中国任命谢振华担任气候问题特使的消息。

据路透社，克里表示，“我们还没有通话，这会在适当的时候。很快，我能肯定，”克里说，“我非常了解他，因为我曾经和他合作过...20年左右。”

克里重申，他与中国就全球变暖合作的立场并不代表华府将忽视其他考量。中美关系症结点包括人权与贸易等问题。据克里指出，“这不是用气候问题来交换其他问题。这是单独的全球危机，不论如何我们所有人都必须面对。”

据路透社，克里不愿说明他是否支持与欧盟和加拿大实施一项多边碳调整税以施压中国减碳。