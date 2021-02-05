传中国大买加拿大和法国大麦 以填补缺口

多家国际贸易商表示，加拿大2021年大麦收获量的一大部分已经被中国买家订走，一家贸易商称至少有100万吨。同时，欧洲大麦新作已至少卖出100万吨，其中部分来自法国，一家贸易商甚至估计法国销售量高至200万吨。

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有贸易商称，这些大麦的发货期将主要在今年7月～9月。中国大举进口大麦意在弥补国内饲料的缺口。

咨询机构RMI Analytics负责人阿瑟尔（Brent Atthill）表示：“这证实了中国需求不是短期的这一看法。”

中国大量进口大麦推升了其价格，有贸易商表示，出口商自2020年底以来已预售给中国大量大麦，因而回补一些货量。这造成饲料大麦价格罕见地远高于面包用小麦。

玉米价格上涨已经传导到下游的饲料行业，导致饲料成本上涨了20%。

面对玉米价格不停上涨，中国部分养殖场将目光转向了麦子，使用小麦作为玉米的替代品。从今年1月份以来，小麦的价格也开始上涨。

而中国目前除了大麦之外，同时也在继续加大购买美国玉米的数量。美国海关数据显示，中国去年进口了1130万吨玉米，首度超过世贸配额。美国农业部数据显示，中国1月份最后一周购入接近600万吨美国玉米，创下单周纪录新高。

对于中国大举采购海外玉米和大麦以填补国内饲料缺口，评论人士文小刚认为，一来显示中国粮仓并不像中国当局认为的那样多么充足，这几年一直有关于中国粮库保管人员监守自盗，用陈粮换出新粮拿到市场上倒卖，而且只要上边下来人检查，几乎就会出现粮库被烧事件，外界一直质疑这是在毁灭证据。

另外，中国大举采购大麦或可证明去年长江流域洪水造成中国粮食减产，而且数目不小。虽然中国对洪水造成的粮食减产拒不承认，但当时有灾区农民接受官媒采访时表示，夏粮肯定绝收了，因地里边的洪水迟迟未退，秋粮也没办法种下去了，下半年只能出去打工了。