圭亚那案：中国说圭方及时纠正错误

圭亚那在中国施压后宣布终止设立“台湾办公室”，中国外交部今天称，圭亚那政府秉持“一个中国”原则，宣布终止台湾在盖国设立机构有关协定，是“及时纠正错误”。

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据中央社今天报道称，圭亚那终止台湾办公室，中国说及时纠正错误。

中央社引据陆媒环球网消息，中国外交部今天举行例行记者会，发言人汪文斌答复媒体相关提问时称，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，“中方坚决反对任何建交国与台湾进行任何形式的官方交往”。据汪文斌并称，圭亚那政府秉持“一个中国”原则的正确立场，宣布终止台湾在圭亚那设立机构有关协定，并重申重视发展对中友好关系，不与台建立所谓官方关系，圭方“及时纠正错误”，有利于双边关系大局。

汪文斌还声称，台湾民进党当局处心积虑地打着开展经贸和文化等非官方活动的幌子，行谋求台独、拓展国际空间之实，妄图瞒天过海蒙蔽世人。事实再次证明，“一个中国”原则是公认的国际关系准则和国际社会的普遍共识。

据该报道，对于美国有关官员此前表态支持设立“台湾办公室”，汪文斌则称，美方有关官员违背国际法原则和国际关系的准则，发表严重的错误言论。中方对此表示坚决反对。汪文斌说，台湾问题事关中国的主权和领土完整，纯属中国内政，不容任何外部势力干涉。“我们敦促美方纠正错误，以实际行动恪守‘一个中国’原则和中美三个联合公报的规定，谨慎行事。”