塞尔维亚大规模施打中国疫苗

根据牛津马丁学院网站“用数据看世界”（Our World in Data），仅有700万人口的巴尔干半岛小国塞尔维亚，已有超过45万人接种疫苗，在欧洲接种率排名第二，仅次于英国。塞尔维亚人接种的疫苗多是中国制造疫苗。

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据法新社今天报道说，正当欧洲联盟的疫苗计画因药厂延后交货与各种争议受阻之际，塞尔维亚早已先行一步，将目光投向中国制和俄罗斯制疫苗。而当登记施打疫苗时，塞尔维亚民众可以自由选择是要美国辉瑞（Pfizer）、俄国“卫星 - V”（Sputnik V）还是中国国药集团的疫苗。

该报道称，然而仍以国药集团疫苗占最大宗。塞国在1月中收到100万剂的国药集团疫苗后，随即展开大规模的施打计划。

塞尔维亚总统武契奇（Aleksandar Vucic）将疫苗计划的成功归因于他的私人友谊与外交。武契齐告诉当地媒体有关他和中国达成有关疫苗的“绝佳交易”，他说：“我去年10月写信给中国国家主席习近平，然后价格就戏剧性地调降。”武契奇还说：“如果你知道价钱的话，你未来会为我立一座纪念碑。”

此前有消息说，武契齐曾抱怨中国提供的疫苗价格很贵。