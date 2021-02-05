外交部发言人：中国疫苗是有效和安全的

法国总统马克龙批评中国疫苗相关信息不透明之后，中国外交部5日回应说：中国疫苗是有效和安全的。

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2月5日在例行记者会上，法新社记者问：法国总统马克龙称,中国疫苗相关信息缺乏，如果中国疫苗无效，会加速病毒变异。没有任何中国疫苗的临床数据被分享。外交部对此有何评论？

中国外交部发言人汪文斌表示：实际上，我们已经多次介绍了中方在疫苗研发问题上的科学和负责任态度。中国政府始终把新冠疫苗的安全性和有效性放在第一位，中国疫苗研发企业始终严格依据科学规律和监管要求，依法合规推进疫苗研发，并积极开展国际合作。

汪文斌表示：目前中国多支疫苗在境外开展的三期临床试验进展顺利，从迄今公布的中国疫苗三期临床试验的数据来看，中国疫苗是有效和安全的。去年底，中国国家药监局也正式附条件批准了中国国药集团中国生物生产的新冠灭活疫苗上市申请。目前也已经有阿联酋、巴林、埃及、巴西等多个国家批准使用中国的疫苗，这些都充分验证了中国疫苗的安全性和有效性。

中国外交部发言人还表示：我还想指出，中国疫苗研发和生产走在世界前列，但中方从未“推销”疫苗。国际社会在疫苗问题上应当团结一致、形成合力，而不是相互竞争。我们希望有条件的国家都尽快行动起来，有多大劲使多大劲，共同努力使疫苗成为全球公共产品，促进疫苗在全球的公平分配和使用，争取早日战胜疫情。

法新社还表示：中国耗巨资支持国家生物公司研制的疫苗。一个是中国疫苗研发公司国药集团(Sinopharm)；另一个是中国科兴生物公司（Sinovac)。2月3日，中国外交部新闻发言人汪文斌2月3日宣布，中国已正式加入世卫组织的“新冠肺炎疫苗实施计划”(COVAX)，应世卫组织方面请求，中方决定向实施计划提供1千万剂疫苗，主要用于发展中国家急需；三家中国公司已申请加入这项计划。另外，巴基斯坦已经接收由中国科兴中维生物技术有限公司研发的克尔来福新冠疫苗。