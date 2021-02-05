拜登修复美国外交 (一) 美国回来了

美国总统拜登2月4日在美国国务院发表上任后首次外交政策讲话，谈及中国、俄罗斯和沙特阿拉伯等问题，称中国是美国最严峻的竞争者。拜登要通过美国外交新政策，修复前总统特朗普造成的损害。

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美国总统拜登周四下午首次来到美国国务院进行外交政策演讲，他试图告诉世界，无论是美国的盟友还是美国的敌人，国家元首或政治反对派，军政府或外交官，美国的新外交政策将是对前总统特朗普政府推行措施的彻底改变。

拜登总统在坐落在华盛顿特区的美国国务院发表的二十分钟讲话中，美国总统阐述了美国政府的优先任务，明确表达了他的雄心壮志，就是要恢复美国的世界领导地位，改变此前四年特朗普政府执行的“美国优先”措施。拜登演讲强调与盟友合作，他表示美国回来了，外交回来了。美国承诺与盟友合作，应对俄罗斯试图削弱民主的挑战，中国日益增长的野心。

拜登政府如何应对威权主义政府

《解放报》分析指出，拜登总统讲话体现与前总统特朗普的不同，就是首先明确严厉谴责莫斯科。 拜登称向普京总统明确表示，他与前任总统截然不同，美国屈服于俄罗斯侵略的日子已经过去了，干扰美国选举，进行网络攻击，毒害俄罗斯公民的时期以及结束。拜登总统再次呼吁俄罗斯立即释放普京的政治对手亚历山大·纳瓦尼，纳瓦尼在德国被抢救痊愈后于1月中旬返回俄罗斯就被逮捕。

美国总统拜登对一周前俄罗斯批准再延长5年到期的《新削减战略武器条约》表示肯定，即美国总统拜登与俄罗斯总统普京上周经过沟通后，宣布达成共识，这有利于世界的核稳定。

拜登总统强调美国不会错过回应威权国家的挑战，特别是要应对中国日益增长的野心和俄罗斯要削弱美国民主的企图。拜登警告说美国会毫不犹豫捍卫我们的利益，也是继续此前美国国家安全顾问萨利文表示要让莫斯科负责的具体措施。

拜登在演讲中称中国是美国“最严峻的竞争者”，表示美国将在人权、知识产权和全球治理方面回应中国咄咄逼人的态势，但愿意在符合美国利益的情况下与北京合作。