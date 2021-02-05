拜登修复美国外交(二) 恢复缅甸民主 应对中国强势

美国总统拜登2月4日在美国国务院发表上任后首次外交政策讲话。《解放报》伊莎贝尔·汉妮（Isabelle Hanne）报道拜登谈及中国和缅甸等问题，称中国是美国最严峻的竞争者。

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美国拜登新政府上任后，面对亚洲多个区域的挑战，拜登在演讲中称中国是美国“最严峻的竞争者”，表示美国回应中国在经济、人权等领域咄咄逼人的态势，但愿意在符合美国利益的情况下与北京合作，但是拜登没有具体陈述应对北京的战略。

拜登在讲话中除了应对俄罗斯和中国这两个大国外，美国总统概述广泛外交重建计划，包括取消特朗普去年夏天做出决定要撤出驻德的美军，而且要美国重返多边组织和重新加入不同的国际条约，美国承诺将应对气候变化作为美国新外交政策的基础，美国承诺将每年把容纳的最大难民人数增加到12万5千人，与前总统特朗普急剧减少到15万人不同。

缅甸周一发生的军事政变是对美国政府的外交是个重要的考验，拜登总统再次呼吁缅甸要“重返民主与法治”。拜登强调：“美国回来了，外交回来了。”他承诺要与华盛顿传统伙伴“重建联盟”，特别修复在特朗普任职期间遭受重创的盟国关系。