拜登讲话前下马威？中国军方深夜报告成功实施陆基中段反导拦截技术

中国国防部周四晚间表示，2月4日（周四）中国在境内进行了一次陆基中段反导拦截技术试验，试验达到了预期目的。这一试验是防御性的，不针对任何国家。此后美国总统拜登在美国国务院发表外交政策讲话。中国则是继美国后第二个进行陆基中段反飞弹拦截试验的国家。

广告 继续浏览后续

据路透社今天报道称，中国国防部称成功实施陆基中段反导拦截技术试验，并指不针对任何国家。据中国国防部周四晚间表示，2月4日（周四）中国在境内进行了一次陆基中段反导拦截技术试验，试验达到了预期目的。这一试验是防御性的，不针对任何国家。

路透社说，美国军方上周五表示，过去一周中国在南海的军事飞行绝对没有对该地区的美国海军航母战斗群构成威胁，但中国的行为无疑破坏稳定且具有挑衅性质。

据中央社今天报道，拜登外交演说前，中国完成陆基中段飞弹拦截试验。

该报道说，美国总统拜登今天凌晨发表上任后首场重要外交政策演说，点名中、俄为主要威权挑战。在此之前，中共军方昨晚宣布完成一场陆基中段反飞弹拦截技术试验，并声称试验“不针对任何国家”。

中国国防部于4日晚间10时44分在官网发布“中国成功实施陆基中段反导（飞弹）拦截技术试验”公告，宣布当天在境内进行了一次陆基中段反飞弹拦截技术试验，试验达到预期目的。公告文末并声称“这一试验是防御性的，不针对任何国家”。

据该报道，陆基中段反飞弹拦截技术是在洲际飞弹的飞行中段，即大气层外飞行过程中，将其拦截的技术，是飞弹防御技术中最具有挑战性的部分。中国则是继美国后第二个进行陆基中段反飞弹拦截试验的国家。据公开资料显示，此前，中国曾于2010年、2013年、2014年、2018年进行了4次陆基中段反飞弹拦截试验。

中国宣布这项试验前，配备神盾战斗系统的美军勃克级导向飞弹驱逐舰马侃号（USS John S. McCain，DDG 56）4日通过台湾海峡。这是拜登（Joe Biden）就任美国总统以来，美国海军作战舰首次通过台湾海峡。中国解放军东部战区发言人、空军大校张春晖昨晚则称，共军全程对马侃号进行跟踪监视。

据中央社说，拜登于美东时间4日造访美国国务院，发表上任以来首场重要外交政策演说。他点名中俄为主要威权挑战，并誓言对抗中国经济滥权以及侵略胁迫与攻击人权等行为。