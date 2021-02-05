美国总统拜登周四发表上任后的首次外交政策谈话，承诺外交政策将进入一个新的时代，宣告“美国回归”国际舞台。拜登是于星期四前往美国国务院发表上任后第一次美国外交关系政策演讲。拜登针对中国指出，“我们将直面中国滥用经济地位，反制其在人权、知识产权和全球治理方面的好斗和高压行为。不过，当与美国人利益一致时，我们愿意与中国合作。”

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拜登说“美国回来了”。路透社报道称，拜登首场外交政策演说暗示对中俄采取强势路线。

路透华盛顿2月4日 - 美国总统拜登周四发表上任后的首次外交政策谈话，承诺外交政策将进入一个新的时代，宣告“美国回归”国际舞台。拜登演说暗示将对中国及俄罗斯采取强势路线，敦促缅甸军方领导人中止政变，并宣布美国停止支持沙特为首的联军在也门的军事行动。

据拜登称，“美国领导必须面对威权主义兴盛的新时刻挑战，包括中国与美国竞争的野心日增，以及俄罗斯决心破坏、扰乱美国民主。...我们必须直面这个新时刻...从疫情、气候危机、到核扩散等种种加速发展的全球挑战。”

路透社说，前任美国总统特朗普以关税措施、破坏国际结盟、及威胁撤回美国驻军等作为，激怒不少欧洲及亚洲领导人。对于一些国家的威权主义浪潮，特朗普也少有反制作为。1月6日发生特朗普支持者冲击美国国会大厦的暴乱事件后，美国的盟友及敌手都对美国民主提出怀疑。拜登周四在演说中全力试图扫清这些怀疑，向美国人民说明在国际上采取强势路线的价值。

据拜登称，“倾力投注于我们的外交不仅因为这对全世界来说是正确的事情，”他说。“我们这么做是为了生活在和平、安全与繁荣的环境中。我们是为了自身的利益而做的。”拜登说，“美国的盟友是我们最伟大的资产。在外交方面带头，意味着与我们的盟友和关键伙伴再度肩并肩站在一起。”

拜登对俄罗斯总统普京发出挑战。“我用很不同于前任总统的方法向普京总统讲清楚，美国无视俄罗斯侵略行动、干预选举、网络攻击、以及对公民下毒的时代已经过去了，”拜登说。

据路透社报道称，至于中国，可能是拜登最大的国际挑战，拜登把中国称为“我们最严肃看待的竞争者。”拜登指出，“我们将直面中国滥用经济地位，反制其在人权、知识产权和全球治理方面的好斗和高压行为。不过，当与美国人利益一致时，我们愿意与中国合作。”