柏林传推出退出华为计划

德国政府正在准备一项大规模的投资计划，以促进当地电信公司的发展，努力从中国的华为等占主导地位的供应商转移。

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据华尔街文摘引自Politico周四刊文透露柏林20亿欧元的退出华为计划。该计划由德国内政部、经济部、研究部和交通部提出，被POLITICO视为“联合行动提议”。该计划列出了政府计划如何从其复苏刺激计划中支出20亿欧元的资金。据该提议称，“德国和欧洲的繁荣和竞争力将越来越依赖于掌握新的通信技术，”该提议并补充称，这将“需要在国家和欧洲层面做出共同的政治和产业承诺”。

出于安全考虑，欧洲各国政府正越来越多地采取措施，将中国科技巨头华为挡在5G计划之外。这些限制意味着，电信运营商已变得更加依赖瑞典的爱立信(Ericsson)和芬兰的诺基亚(Nokia)，这引发了电信运营商和一些立法者的呼吁，要求向新参与者开放供应链。

德国的提案草案包括超过3亿欧元的开放运行技术投资，2.37亿欧元的6G研究中心和2.5亿欧元的促进需求和扩大5G网络。该草案还通过周二宣布的政府、欧盟和当地芯片行业参与者之间的一个联合项目，拨出5.5亿欧元用于欧洲芯片市场的公共投资。

据该报道，德国政府希望在其电信投资计划中优先考虑“开放运行”技术，这一概念将把5G供应链分成更小的部分，打破华为(Huawei)、爱立信(Ericsson)和诺基亚(Nokia)等大型端到端供应商的市场力量。该计划旨在促进“德国进入开放运行解决方案技术领域”，希望在网络集成和边缘计算软件等利基市场建立新公司。这些服务和产品目前是运营商和华为、爱立信和诺基亚等主要供应商之间的主要合同的一部分。

专家警告称，开放运行技术仍不成熟，这些新型网络可能需要数年时间才能像传统的5G系统一样发挥作用。

但这一概念在包括美国和英国在内的一些国家已经产生了影响，这些国家的议员们正在寻找替代华为的方法。在欧盟，德国是迄今为止最热衷于推广这一概念的国家之一，这也受到了德国电信巨头的大力支持，因为该公司正寻求摆脱对华为设备的依赖。

据该报道说，同样在周二，德国政府表示，希望通过欧盟、德国和私人方面的新投资来促进德国和欧洲半导体行业的发展，以促进芯片制造和设计公司的发展。

全球半导体供应链由美国、中国台湾、中国大陆和韩国公司主导。欧洲在高端芯片的供应上远远落后，尽管它有少数几家公司在芯片设计及设备和汽车芯片等供应链利基市场上独占鳌头。

德国呼吁启动一个IPCEI项目之前，该国汽车业上月警告称，芯片短缺正影响其生产。

据该报道称，欧盟委员会也在制定赶超芯片的战略。它开始与欧洲领先的公司进行讨论，试图在今年春天建立一个由公司、机构和国家政府组成的“联盟”，以汇集投资并建立联合项目，包括一家高端芯片制造厂。