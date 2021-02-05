英军情五处曝曾驱逐3中国伪装记者间谍

英国通讯管理局撤销中国环球电视网（CGTN）的播放牌照之际，英媒周四（4日）披露去年有3名中国间谍伪装成记者被英国军情五处（MI5）发现，遭驱逐出境。报道称英国官员认为相关中国传媒串谋协助涉事间谍隐瞒身份，是阴谋的一部分。

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据东网今天报道称，英国3华间谍伪装记者遭MI5拆穿驱逐出境。

该报道说，英国通讯管理局撤销中国环球电视网（CGTN）的播放牌照之际，英媒周四（4日）披露去年有3名中国间谍伪装成记者被英国军情五处（MI5）发现，遭驱逐出境。据《每日电讯报》引述官员消息指，涉事者是中国国家安全部的情报人员，他们分别讹称自己是3间中国传媒机构的员工，在过去12个月内以传媒签证入境英国。MI5其后发现涉事者真正身份后驱逐他们出境，官员认为相关中国传媒串谋协助涉事间谍隐瞒身份，是阴谋的一部分。

英媒报道没有提及涉事传媒的资讯。

据东网说，英国政府有意在5月开始的新国会会期动议立法强化现行的间谍法及《官方保密法案》，正研究的方案包括倣效美国《外国代理人登记法案》，要求代表外国政府的说客向华府登记，目的是消除外国政府的恶意影响。