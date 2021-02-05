英国关了在英中国环球电视网 该台表遗憾 如何反击引关注

英国媒体监管机构--英国通讯管理局(Ofcom)周四发表声明称，该机构取消了中国环球电视网(CGTN)在英国的落地牌照，指之前的一项调查认定，这家频道的最终编审是由中国共产党负责。中国环球电视网今天表示遗憾并说坚决反对。中国如何反对引发关注。

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据路透社今天报道说，中国环球电视网(CGTN）对英国通讯管理局Ofcom吊销其在英国广播牌照裁决表示遗憾并坚决反对。

消息说，中国环球电视网(CGTN)周五表示，对英国通信管理局作出吊销CGTN英语新闻频道在英国落地许可并拒绝予以转持的最终裁决表示遗憾并坚决反对，继续向英国观众提供电视新闻服务符合英国的公众利益。

据CGTN在声明中表示，2020年初英国通信管理局突然对CGTN英语新闻频道在英国落地许可发起调查，CGTN向英国通信管理局进行了详细解释说明，并提出落地许可转持建议，积极寻求妥善解决。据CGTN称，“对英国通信管理局作出吊销CGTN英语新闻频道在英国落地许可并拒绝予以转持的最终裁决表示遗憾并坚决反对”，CGTN称。

路透社说，CGTN英语新闻频道在英国已经播出18年。

据该报道，英国媒体监管机构--英国通讯管理局(Ofcom)周四发表声明称，该机构取消了中国环球电视网(CGTN)在英国的落地牌照，指之前的一项调查认定，这家频道的最终编审是由中国共产党负责。