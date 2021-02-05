BBC报道新疆案：老胡咋说 网民说什么

英国广播公司（BBC）近日报导指控，中国新疆再教育营内的维吾尔族女性，遭到了集体轮流性侵和酷刑。中国官媒《环球时报》总编胡锡进随后发布影片抨击BBC严重违反了新闻职业道德，他怒呛：“对内容的真实性不承担任何责任，只让故事符合西方受众的口味和想像，这是哪家新闻学院交给BBC记者的？”然而，他也坦承无法证明受害新疆妇女所言非真，辩称“什么样的证据能拿到舆论场上去证明这样的事没有发生过呢？”，只是马上就有中国网民回答他：“那你们就多放些记者进彊采访把事实告诉大家不就行了吗？”

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据联合新闻网今天报道称，胡锡进驳｢再教育营性侵｣，网民说:让记者进新彊把事实告诉大家不就行了。

消息说，针对BBC惊人的指控，胡锡进反问：“什么样的证据能拿到舆论场上去证明这样的事没有发生过呢？” 据胡锡进在影片中驳斥，大规模轮流性侵在今日之中国根本没有发生的空间，这样的集体性胆量完全不可思议，此种罪恶长时间得以隐瞒的机率是零，行此恶者面临重刑乃至极刑的不可承受风险，根本没人会相信。从新疆出境的人很多，西方媒体很希望借助他们的嘴，编织有官新疆的“劲爆故事”对于层出不穷非常离奇的讲述，有理由怀疑是境外反华势力教唆那些人配合炮制的，胡锡进痛批BBC“这种‘反人类犯罪’的指控，怎能够如此轻率地通过记录口述、不加任何证实就发出去呢？”还问“这是哪家新闻学院教给BBC记者的？”

据胡锡进续指，现在一些媒体以造谣的方式逼中国新疆政府辟谣，这种做法极其恶毒，他反问：“比如BBC的上述报道宣称的妇女在教培中心里被蒙面者性亲乃至集体性侵，什么样的证据能拿到舆论场上去证明这样的事没有发生过呢？” 胡锡进并宣称：“新疆为打击恐怖主义暴力活动并恢复秩序付出巨大努力，并且实现了和平稳定的重建，恢复了各族人民的正常生活。这当中倾注了执政者的巨大政治善意，以及责任担当，而西方舆论将这一切污蔑为‘种族灭绝’，这样报道导严重‘反新疆各族人民’”。

该报道说，《环球时报》同时也发表一篇内容几乎一模一样的社论，其中提到：“中国哪有那些西方舆论精英说的那么坏，这是社会主义国家！就看看中英两国在新冠疫情期间践行人道主义的不同表现，那些BBC记者把中国描述成人间地狱，而英国和西方是人权的天堂，他们这样写报道难道不脸红吗？他们的常识性感知能力跑到哪里去了？希望BBC等西媒里那些炮制‘新疆传奇’的人走出道德自恋，也有勇气走出他们与政客共同编织的对华舆论铁幕，恢复新闻从业者​​最基本的求实与客观。”

据联合新闻网说，对此，中国网民纷纷留言表示：“为什么老喜欢诋毁我们伟大的时代？”、“BBC怎么一点都不关心英国病毒的变异再变异？”、“bbc就是街边小报，编造谎言的报纸”、“环球时报吊打BBC这是世界公认的事实，真正的记者只有中国有”、“其实我们可以诬陷BBC，让他们自证清白，对，就是诬陷它”、“我们就说bbc内部集体乱伦就好了”、“中央电视台不能指控英国政府性侵人民吗，让他们也解释”、“恐怖分子思想改造中心。这玩意儿中国真不应该搞，就让他们去英国炸死几个，说不定能炸到bbc记者。”

不过，也有网民认为：“那你们就多放些记者进彊采访把事实告诉大家不就行了吗？”甚至有人坦言：“我觉得有些是真的也不奇怪，第一，网民经常说，政策到了执行就变味，第二，国内的部门也常有让人发指的行为出现，第三，新疆一直是一个敏感的地方，本土民族和汉族差异巨大，矛盾一直存在，所以新疆问题很复杂，再加上凡事皆维稳的特色，估计有很多连老胡都无法想像的事情发生”更有人建议：“国家关闭长城防火墙。让新疆维吾尔族人能够上脸书推特为国家辟谣。”

据该报道，还有人说：“胡编别太激动，你能造谣，别人也能。至于是真是假，找新疆人现身说法就行。另外不是不行允许境外记者进疆采访吗？都没法采访？他们怎么凭什么乱猜？解决起来也简单，允许这些境外媒体去采访就行。我想只要让他们去采访，他们应该会报导真相的”，但随即遭一名自称“新疆人”的网民谩骂：“没有这些事，我们新疆环境是美丽的，人民是美好的。你和BBC一样恶臭。其实你完全可以自己来采访，会比看BBC的报导更真实？为什么不来，不就一张火车票飞机票的事？因为你想要的不是真实，你就想搅屎。”

据联合新闻网说，BBC报导引述中国再教育营的前守卫，及曾被囚禁在营中的新疆妇女控诉，再教育营内存在有系统的性侵、性虐待、刑求，施暴的男子是警察、公安或其他外来男人，他们会付更多钱，挑选年轻漂亮的维族女性来泄欲，甚至还逼迫百名女囚看着多名警察轮暴一名年仅约20岁的女子，尖叫声响彻整个营区。有受害新疆妇女告诉BBC，在营中遭到多名中国男子性侵，还被电击生殖器官，让她看清中共恶行下的最终目标就是“摧毁每一个人”。