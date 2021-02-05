BBC澄清：对华报道准确、公正

英国广播公司BBC星期四发表声明，驳斥中方有关针对新疆“再教育营”性侵问题的报道是“假新闻”的指控，强调对华新闻报道秉持准确而公正的原则。

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据自由亚洲报道，英国广播公司拒绝中方“假新闻”指控：指出对华报道准确、公正。

该报道说，英国广播公司日前采访多名曾在新疆“再教育营”遭拘禁的中国穆斯林少数民族妇女，其中一名目前已逃至美国的维吾尔女性表示，教育营“每晚”都有女性被蒙面男子强奸，自己曾遭受酷刑，并三次被轮奸；另一名来自新疆的哈萨克族女性则表示，她曾被拘押在“再教育营”18个月，并曾被强迫要求脱光维族女性的衣服、给她们戴上手铐，然后把她们交给“中国男人”。

中国外交部发言人汪文斌星期三谴责英国广播公司的上述报道是“毫无事实依据”的“抹黑诋毁”，并要求BBC公开就此道歉。

据该报道，英国广播公司星期四在一份声明中强调，该媒体秉持对中国事件“准确和公正”的报道，完全拒绝中方毫无事实依据的、有关假新闻和意识形态偏见的指责。

自由亚洲说，截至目前，多国政府已公开就英国广播公司的上述报道表达关切。美国国务院发言人周三声明表示，美方对BBC的报道深感忧虑，这些暴行震撼人们的良知，也必然会造成严重后果。英国外交国务大臣亚当斯表示，任何看到BBC报道的人都会因明显的恶行而感到震惊，英国将继续与欧盟和美国一起，就新疆人权问题向中国施加压力。澳大利亚外长佩恩则公开向联合国发出呼吁，要求尽快前往新疆开展人权问题调查。