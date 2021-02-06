世卫专家指新冠病毒弄清源头要好多年

世界卫生组织领导的在武汉进行考察的专家团的一名成员表示，寻找新冠病毒源头的复杂性让他感到惊讶，未来还需要多年的研究。专家组成员，微生物学家和传染病专家Dominic Dwyer表示：“如果认为我们会找到零号病人，那就太天真了。”他并称，早期病例是在11月发现的，“但略早于这之前的情况才是非常有趣的部分，也是棘手和困难的部分”。

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据路透社报道称，世卫组织专家团成员称弄清新冠病毒起源将需要多年研究。据微生物学家和传染病专家Dominic Dwyer表示，在武汉的专家团已经获得了此前向中国当局要求的访问权限。专家团试图了解武汉疫情爆发早期的相关信息。微生物学家和传染病专家Dominic Dwyer称，“大家都知道疫情是如何在武汉的华南市场爆发的，但关键是当时和之前发生了什么。”

据Dwyer还表示，新冠疫情的“难题”在于，早期无症状感染者可能并不知道自己感染了这种病毒。微生物学家和传染病专家Dominic Dwyer表示：“如果认为我们会找到零号病人，那就太天真了。”他并称，早期病例是在11月发现的，“但略早于这之前的情况才是非常有趣的部分，也是棘手和困难的部分”。

据路透社，微生物学家和传染病专家Dominic Dwyer曾在非典和禽流感爆发期间与世卫组织有过合作。