世界卫生组职专家小组于中国武汉进行新冠肺炎病毒疫情溯源调查之际，多名中国专家定调，病毒是从2019下半年起多点爆发，溯源应多国多地进行，“武汉只是第一站”。

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据中央社今天报道称，世卫溯源调查之际，中国再定调疫情多国多点爆发。

世卫组织专家小组在中国武汉的溯源调查行动已经进行了一半，去过曾被怀疑泄漏病毒的武汉病毒研究所、爆发疫情的华南海鲜批发市场，和收治患者的武汉金银潭医院。其中一名专家5日表示，有必要到蝙蝠洞穴追踪病毒基因。

该报道引据香港01、环球网消息，多名中国流行病学及疫情防控专家表示，世卫组织专家小组结束中国的调查之后，接下来WHO应该派遣同样的小组赴全球多国、多地展开溯源调查与研究，因为“不少线索、报导和研究显示病毒可能在2019年就已在世界多地出现。”

据消息，北京大学第一医院呼吸和危重症医学科主任王广发强调“溯源不应成为国际政治斗争的工具”，西班牙、意大利、美国、巴西都有出现早于武汉的病例，应该针对这些国家展开溯源研究，而非先入为主，针对特定国家。上海公卫临床中心教授卢洪洲也称，若不在全球多点展开溯源工作，将不会取得结果。

消息引述中国疾控中心流行病学前首席科学家曾光表示，世卫组织应该根据时间顺序制定“全球溯源计画”。比如追踪在2019年甚至更早之前已出现病毒的国家或地区的情况，确认溯源目的究竟是寻找“零号病人”还是动物。曾光还呼应王广发的说法强调，“美国必须是溯源工作重点中的重点”，美国应像中国一样，邀请世卫组织前往美国进行溯源研究。

据中央社说，疫情多点爆发也是中国官方的定调。中国外交部发言人汪文斌5日在例行记者会表示，病毒溯源是复杂的科学问题，而且涉及多国、多地，“国际媒体有越来越多关于病毒和疫情2019年下半年就已在世界多地多点出现的报导”。汪文斌说：“我们希望有关各方像中方一样，在溯源问题上采取积极、科学和合作的态度，邀请世卫组织专家开展溯源研究。”