中国海警船在实施《海警法》后首次进入钓鱼岛

日本第11管区海上保安总部（那霸）6日表示，2艘中国海警局船早晨4点45分左右起驶入了钓鱼岛）附近日本认为是“领海”的区域。这是中国允许海警局使用武器的《海警法》2月1日施行后，中国海警船首次进入钓鱼岛附近日本认为是“领海”的区域。

广告 继续浏览后续

中国全国人民代表大会2020年11月4日发布了《海警法草案》全文，此草案规定负责海上警备的中国海警局权限。该草案规定，当外国船违法进入中国领海，海警局可强制驱赶或进行调查；其中还规定，若发生外国船只在中国管辖海域违法活动，且不遵从海警局要求停船的命令等情况，海警局可动用武器。

由于日中间存在着领海主权争端，日本方面对此表示强烈的担忧，日英两国政府3日以视频会议方式举行了外长防长磋商（2+2磋商），日本外相茂木敏充就允许对外国组织等使用武器的中国《海警法》强调“绝不能以违反国际法的形式运用”。双方对该法共同表示强烈关切。

日本政府2月6日鉴于中国海警船驶入日本认为是“领海”的区域，把首相官邸的情报联络室升级为官邸对策室，负责收集和分析情报。

据第11管区海保总部透露，2艘日本渔船在钓鱼岛附近日本认为是“领海”的区域航行，每艘船上有3人。早晨4点52分左右在南小岛以南约22公里的海上，海警船把船头朝向日本渔船，做出了试图接近的动作，因此日本海上保安厅在周围部署巡逻船，保护渔船的安全，还向中国海警船发出警告，要求其离开领海。这是今年以来，中国船第4天进入日本领海。

日中两国政府3日以视频会议方式举行了工作人员商谈海洋问题的“海洋事务高级别磋商”，日方的外务省亚洲大洋洲局长船越健裕、中方的外交部边界与海洋事务司司长洪亮等出席了磋商。日方就中国《海警法》传达了忧虑，表示“不能以违反国际法的形式运用”。中国外交部2月4日发布消息称，中方在海洋磋商中主张该法“完全符合国际法和国际惯例”

由于《海警法》是中国国内法，对于主权受到外国组织等侵犯的情况，允许海警局使用武器。若中国在钓鱼岛周边对日本船舶采取基于该法的措施，或许会发生偶发性武装冲突。在磋商中，日方要求中方就适用该法的对象海域的范围进行详细说明。