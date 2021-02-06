中国疫苗可能比想象的更受欢迎

据德国《经济周刊》和德国商业内幕网报道，越来越多的国家购买中国的疫苗。中国疫苗也许比人们想象的更受欢迎。中国科兴生产的疫苗现在在中国也得到许可。中国疫苗是否将打入德国市场，已成为人们关心的问题。

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匈牙利总理奥尔班已从中国国药集团订购了500万剂该集团生产的灭活疫苗。匈牙利由此成为第一个使用中国疫苗的欧盟国家。匈牙利总理奥尔班此前还订购了200万剂俄罗斯疫苗Sputnik V。

匈牙利宣布，中国国药集团生产的疫苗在匈牙利已获得了紧急医疗许可证，医疗许可。自疫苗接种行动开始以来，加入欧盟的候选国塞尔维亚已得到了来自中国的疫苗。乌克兰和土耳其也选择了中国的疫苗。也许，中国的疫苗比人们想象的更受欢迎。

但人们强烈批评中国在疫苗开发中缺乏透明度。《经济周刊》报道说，来自不同国家的研究人员在各自的研究中得出的疫苗有效性差异很大。而德国BionTech的疫苗测试结果则刊登在国际相关杂志上，大家都能看到。

欧盟一些国家和德国也正在公开讨论中国和俄罗斯疫苗的批准问题。《法兰克福汇报》上周末报道说，德国卫生部长施潘不排除使用俄国和中国疫苗的可能。他说，如果疫苗安全有效，无论其生产国在那里，它当然都可以帮助人们抵抗病毒。《经济周刊》报道说，此前，巴州州长索德尔已表示，支持欧洲相关机构尽快对俄罗斯和中国的疫苗进行测试。