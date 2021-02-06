中国遭封杀“劣迹艺人”可重现生机再出山了

中国演出行业协会宣布，艺人若危害国家统一、违反道德伦理与法律都是“劣迹”，将被业界抵制至少1年。若劣迹艺人想复出，须在禁令届满前3个月提出申请，获得同意后才可重新活动。

广告 继续浏览后续

中国演出行业协会5日宣布，若劣迹艺人想复出，须在业界抵制禁令届满前3个月提出申请，获得同意后才可重新活动。据中央社报道说，此前人民日报微信公众号曾点名范冰冰、柯震东等人为“劣迹艺人”。包括男星文章、女星郑爽都被评为“劣迹艺人”而遭到业界抵制。中共官媒人民日报微信公众号“侠客岛”去年也曾点名柯震东、范冰冰、陈羽凡、翟天临、黄海波等人都应列入劣迹艺人，要求必须封杀他们透过直播复出。

中国国家广电总局去年11月发出“劣迹令”，要求各地相关单位采取有力措施，不为“违法失德艺人”提供“公开出镜发声机会”。

据新华社消息说，中国演出行业协会5日发布“演出行业演艺人员从业自律管理办法”，明确规定了15种“劣迹行为”，以及被抵制的劣迹艺人重新复出的规则。根据办法，煽动仇恨、欺瞒观众、不履行合约、违反法律与道德伦理等行为都被视为劣迹。此外，“危害国家统一、主权和领土完整”也是明定的劣迹。

据消息，目前被评为“劣迹艺人”的演艺人员，会遭到演出行业协会及业界相关组织、机构联合抵制至少1年，时限最长可到永久，等同永久放逐。

该报道称，不过这份办法首度推出劣迹艺人在抵制期届满后的复出规定，这也代表许多长期被抵制的艺人似乎重现生机。按办法规定，劣迹艺人需在抵制期限届满前3个月，向协会的道德建设委员会提出申请，经委员会同意，这名艺人结束抵制期后才可继续从事演艺活动。

据中国官方媒体引述业内人士说，符合复出条件的艺人在联合抵制措施取消后，将会监督并引导参与培训、职业教育、公益项目等活动，改善社会形象。