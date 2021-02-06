公民记者张展庭审照首曝光 显骨瘦如柴被绑轮椅受审

据苹果日报今天报道称，曾到武汉拍摄封城情况的内地公民记者张展，被当局以寻衅滋事罪重判监禁4年，长期关注维权人士的王剑虹今日在Twitter首度公开张展在法庭受审的照片，可见绝食多时的张展骨瘦如柴，她被戴上手铐，坐在轮椅上，有一道很宽的带子围在她的腰上，指她是被迫绑到法庭受审。张展被捕后绝食抗议半年，坐轮椅出庭，庭审仅2个多小时完结，张展在庭上说：“这是审判你的法庭，不是审判我的法庭。”她因为“不想在封闭的逻辑圈打转”，表明不会上诉。

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据苹果日报今天报道称，公民记者张展庭审照首曝光，骨瘦如柴被绑轮椅受审。消息说，长期关注维权人士的王剑虹今日在Twitter首度公开张展在法庭受审的照片，可见绝食多时的张展骨瘦如柴，她被戴上手铐，坐在轮椅上，有一道很宽的带子围在她的腰上，指她是被迫绑到法庭受审。

据王剑虹又提及，张展母亲对媒体说，当时看到女儿骨瘦如柴，坐轮椅出庭，悲痛万分，“张展是面向法官，我们坐在她后面，看不见正脸。她没有精神，人瘦得皮包骨头了”。从照片可见，张展看上去十分憔悴，比她在武汉拍摄影片时消瘦许多。王剑虹对《苹果》表示，对张展的情况非常担忧。

该报道说，张展的代表律师张科科向《苹果》证实，照片确实是在庭审时所拍，他表示张展目前仍收押在上海浦东新区看守所，由于目前疫情问题，张展的母亲上一次见到女儿已是上月13日，而在农历新年，张母也无法再到看守所探望女儿。

据指，张展被捕后绝食抗议半年，坐轮椅出庭，庭审仅2个多小时完结，张展在庭上说：“这是审判你的法庭，不是审判我的法庭。”她因为“不想在封闭的逻辑圈打转”，表明不会上诉。

苹果日报说，当张展被判刑后，加拿大全球事务部与美国、英国、德国等14个媒体自由联盟国家发联合声明，批评北京打压新闻自由，并关注张展被拘及受到不公平审判，敦促中方立刻释放张展和其他因报道疫情而被拘留的人士。